Les Émirats arabes unis et l’ONUDC examinent les perspectives de coopération conjointe

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) -- Une délégation du Secrétariat général du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des Émirats arabes unis a rendu visite aujourd'hui au Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à Abou Dhabi, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération et à coordonner les initiatives dans des domaines d'intérêt commun.

Hamid Saif Al Zaabi, Secrétaire général et Vice-président du comité, a discuté avec le Dr Hatem Aly, Représentant régional du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime pour les pays du CCG, des derniers développements liés au 15e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, prévu en septembre 2026.

La réunion a passé en revue les principaux sujets et événements à l'ordre du jour du congrès, ainsi que les opportunités de soutenir des initiatives visant à renforcer les systèmes de prévention de la criminalité.

La réunion a également abordé le cadre du travail régional conjoint au sein du Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), présidé cette année par les Émirats arabes unis.

Les deux parties ont affirmé le niveau positif de coopération et leur contribution constructive au soutien des efforts régionaux et internationaux pertinents.