Cheikh Maktoum bin Mohammed discute avec Siemens Energy des solutions pour la transition énergétique

DUBAÏ, 1er avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier Vice-Souverain de Dubaï, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, a rencontré aujourd'hui le Dr Christian Bruch, Président et Directeur Général de Siemens Energy, l'une des principales entreprises mondiales de technologies énergétiques.

La réunion a porté sur les évolutions mondiales du secteur de l'énergie et l'accélération de la transition vers des systèmes énergétiques propres et renouvelables. Les discussions ont exploré la collaboration autour de solutions innovantes visant à améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et promouvoir la durabilité.

Son Altesse a affirmé que les Émirats arabes unis continuent de renforcer leur position en tant que soutien clé de la transition mondiale vers l'énergie propre grâce à des investissements stratégiques et à l'élargissement de partenariats internationaux avec des entreprises de premier plan dans ce secteur vital.

Cheikh Maktoum bin Mohammed a souligné que les collaborations avec des leaders mondiaux du secteur, tels que Siemens Energy, sont essentielles pour stimuler l'innovation et développer des solutions adaptées à l'avenir. Il a également mis en avant l'importance de l'échange de connaissances et de la coopération pour soutenir les objectifs de développement durable des Émirats arabes unis, renforcer la sécurité énergétique et accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone.

La réunion a également souligné l'importance de développer des systèmes énergétiques intégrés et axés sur l'innovation, alimentés par des technologies avancées, afin de renforcer la capacité des pays à suivre le rythme des évolutions mondiales rapides et à relever les défis liés au climat.

Ont également assisté à la réunion Mohamed bin Hadi Al Hussaini, Ministre d'État aux Affaires financières, Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et Président Directeur Général de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA), ainsi que Helal Saeed Almarri, Directeur Général du Département de l'économie et du tourisme de Dubaï.