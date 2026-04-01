IRH de 2PointZero sécurise un approvisionnement en GNL sur 20 ans auprès du projet AMIGO LNG au Mexique

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) -- International Resources Holding (IRH), la plateforme d’investissement dans les ressources naturelles basée à Abou Dhabi et filiale du groupe 2PointZero, a signé un accord de vente et d’achat de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une durée de 20 ans avec AMIGO LNG du Mexique, projet phare de LNG Alliance, garantissant ainsi un approvisionnement à long terme en GNL pour répondre à la demande énergétique mondiale croissante.

Selon l’accord, IRH achètera 1 million de tonnes par an (MTPA) de GNL provenant du projet d’exportation AMIGO LNG à Guaymas, Sonora. Les livraisons devraient commencer lorsque l’unité de liquéfaction du projet entrera en exploitation commerciale au cours du second semestre 2028.

Cet accord renforce la stratégie d’IRH visant à sécuriser un approvisionnement fiable en GNL à partir de sources géographiquement diversifiées.

Situé sur la côte ouest du Mexique, le projet AMIGO LNG offre un accès maritime direct aux marchés asiatiques sans dépendre du canal de Panama – évitant ainsi un goulot d’étranglement majeur du transport maritime mondial et permettant des coûts de livraison de GNL hautement compétitifs vers l’Asie.

Le Mexique s’impose de plus en plus comme un centre énergétique stratégique pour le GNL, offrant un accès au Pacifique qui peut contribuer à diversifier les routes d’approvisionnement mondiales et à renforcer la sécurité énergétique des acheteurs internationaux.

Ali Rashed AlRashdi, Directeur général d’International Resources Holding, a déclaré : « Cet accord marque une étape importante dans le renforcement du portefeuille GNL à long terme d’IRH Global Trading. En sécurisant un approvisionnement compétitif en provenance du bassin du Pacifique, nous renforçons la résilience et la diversification de notre plateforme mondiale de négoce tout en élargissant notre capacité à servir les principaux marchés en croissance. En tant qu’entreprise dont le siège est aux Émirats arabes unis, ce partenariat reflète également notre engagement à soutenir le rôle croissant du pays en tant que centre mondial de l’énergie et du commerce, tout en construisant des relations stratégiques qui contribuent à l’avenir des marchés énergétiques internationaux. »

Il a ajouté : « La côte ouest du Mexique offre une route d’approvisionnement en GNL structurellement résiliente vers l’Asie, indépendante des principaux points d’étranglement maritimes tels que le canal de Panama. En nous associant à AMIGO LNG, nous contribuons à renforcer la sécurité énergétique mondiale tout en assurant un approvisionnement en GNL compétitif et fiable pour les marchés internationaux. »

Dr. Muthu Chezhian, Directeur général d’AMIGO LNG, a déclaré : « Cet accord met en lumière le rôle croissant que le Mexique peut jouer dans le renforcement des chaînes d’approvisionnement mondiales en GNL. En reliant la côte pacifique du Mexique à des partenaires énergétiques de classe mondiale tels qu’IRH, nous établissons de nouvelles routes d’approvisionnement en GNL efficaces qui renforcent la sécurité énergétique mondiale et soutiennent la demande à long terme. »