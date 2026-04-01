Les actionnaires d’ADNOC Drilling approuvent un dividende de 1 milliard de dollars pour 2025

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) – La société ADNOC Drilling Company PJSC a annoncé aujourd’hui que ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions lors de son Assemblée Générale Annuelle, y compris le dividende final de 2025, portant le total des paiements de dividendes annuels pour 2025 à 1 milliard de dollars.

Ces approbations font suite à une année déterminante pour ADNOC Drilling, au cours de laquelle la Société a enregistré des performances financières et opérationnelles record grâce à une exécution disciplinée, une utilisation soutenue et une expansion de ses activités de services énergétiques intégrés.

En 2025, la Société a réalisé les meilleurs résultats de son histoire, avec un chiffre d’affaires atteignant 4,9 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur un an, et un bénéfice net s’élevant à 1,45 milliard de dollars, en hausse de 11 % sur un an.

Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Président d’ADNOC Drilling, a déclaré : « L’approbation par nos actionnaires d’un dividende d’un milliard de dollars pour 2025 et d’une augmentation minimale de 5 % de notre distribution pour 2026 reflète une forte confiance dans la stratégie, la discipline et la proposition de valeur à long terme d’ADNOC Drilling, soutenues par une visibilité claire sur les flux de trésorerie futurs. En 2025, ADNOC Drilling a obtenu des résultats record grâce à l’excellence opérationnelle, à l’expansion des services énergétiques intégrés et à la transformation de l’échelle en génération de liquidités.

Alors qu’ADNOC et les Émirats arabes unis continuent d’accélérer le développement des capacités énergétiques conventionnelles et non conventionnelles, ADNOC Drilling se développe de manière sûre et efficace, déployant la technologie et l’intelligence artificielle pour améliorer la performance et offrir des rendements compétitifs. Alors que nous évoluons dans un contexte régional complexe, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs demeurent notre priorité absolue. Nos fondamentaux sont solides, notre stratégie est claire et la visibilité dont nous disposons sur l’activité future soutient des perspectives résilientes. »

Malgré l’environnement régional actuel, il n’y a eu aucun impact significatif sur les activités principales de forage de la Société, qui ont contribué à environ 90 % du bénéfice net de l’exercice 2025.

Pour le segment des services pétroliers, la Société a pu absorber l’impact au cours du premier trimestre 2026 et reste en bonne voie pour atteindre des performances globalement conformes aux orientations trimestrielles. La Société continuera de suivre de près l’évolution de la situation, d’appliquer des mesures d’atténuation ciblées si nécessaire et de fournir d’autres mises à jour en cas de changements significatifs à partir du deuxième trimestre.

En perspective, la Société reste soutenue par des fondamentaux solides à long terme, une visibilité claire sur l’activité contractuelle, une génération de trésorerie résiliente et une stratégie de croissance disciplinée.

Ces bases permettent à ADNOC Drilling de planifier de manière responsable pour accompagner l’expansion à long terme des capacités énergétiques des Émirats arabes unis et saisir les opportunités régionales.

Le résultat de l’AGA reflète également la confiance continue dans la capacité d’ADNOC Drilling à générer des liquidités de manière résiliente, à allouer le capital de façon disciplinée et à jouer un rôle croissant dans la réalisation des ambitions des Émirats arabes unis en matière de croissance des capacités énergétiques à long terme.

Désormais classée parmi les dix sociétés les plus rentables cotées à l’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), la Société entame sa prochaine phase de croissance avec un bilan solide, des capacités élargies de services énergétiques intégrés et une présence régionale en expansion.

Les actionnaires ont approuvé un dividende final de 250 millions de dollars (environ 5,7 fils par action) pour 2025, conformément à la politique progressive de dividende d’ADNOC Drilling, portant le dividende total de l’année à 1 milliard de dollars (environ 23 fils par action), payable fin avril aux actionnaires inscrits au registre au 13 avril 2026.

Le Conseil d’administration a réaffirmé son engagement en faveur de la croissance et du rendement, recommandant une augmentation minimale de 5 % du dividende 2026 et chaque année jusqu’en 2030 au moins, rendue possible par une forte génération de flux de trésorerie disponible et une allocation disciplinée du capital.

Depuis son introduction en bourse en 2021, ADNOC Drilling a enregistré des performances record grâce à une exécution efficace, une expansion opérationnelle soutenue à grande échelle et une croissance fiable et progressive du dividende, positionnant la Société parmi les plus rentables sur l’ADX. ADNOC Drilling reste concentrée sur l’augmentation de sa capacité d’exécution, l’expansion des services de forage intégrés (« IDS »), l’élargissement de sa présence régionale et le renforcement de son engagement envers la sécurité, l’excellence opérationnelle et la création de valeur durable pour les actionnaires.

En 2025, ADNOC Drilling a fait progresser sa stratégie de croissance en développant les IDS et les services pétroliers, en renforçant ses capacités de développement des ressources non conventionnelles et en faisant avancer des initiatives de croissance régionales et technologiques, notamment par des investissements stratégiques dans SLDC, Turnwell et Enersol.

L’expansion régionale demeure une extension de la stratégie de la Société, conçue pour accroître la valeur tout en maintenant l’efficacité du capital et les rendements.

Parallèlement, ADNOC Drilling développe des capacités non conventionnelles évolutives et reproductibles, qui sont génératrices de rendement. Ces efforts sont renforcés par des performances opérationnelles optimisées par la technologie et l’intelligence artificielle, consolidant la position d’ADNOC Drilling en tant qu’entreprise de services énergétiques diversifiée, efficiente en capital et résiliente.