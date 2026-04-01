Les présidents des Émirats arabes unis et des États-Unis discutent des évolutions régionales lors d’un entretien téléphonique

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec Donald Trump, Président des États-Unis d’Amérique.

Au cours de cet échange, ils ont discuté des développements dans la région et de leurs graves répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que de leur impact sur la sécurité maritime et l’économie mondiale.

Les deux parties ont également abordé la poursuite de l’agression terroriste iranienne visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, soulignant que cela constitue une violation de la souveraineté et du droit international et compromet la sécurité et la stabilité régionales.