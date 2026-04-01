Les Émirats arabes unis participent à la 43e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis, sous la direction de Son Altesse le Lieutenant-Général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Intérieur, ont participé à la 43e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, tenue virtuellement.

La session a réuni les ministres de l’Intérieur des États arabes frères, des représentants de la Ligue des États arabes, de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, de la Fédération arabe des sports policiers, ainsi que des délégations sécuritaires arabes de haut niveau.

Dans son allocution, Son Altesse a souligné que cette session se tenait à un moment où la région fait face à des défis en rapide escalade, à la lumière des attaques brutales et injustifiées de l’Iran visant les États du Golfe ainsi que d’autres nations amies et sœurs.

Son Altesse a affirmé que les Émirats arabes unis sont entre de bonnes mains, grâce à la sage direction de Son Altesse le Président Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à l’efficacité et à la préparation des Forces armées, à la solidarité de la communauté émirienne, tant citoyens que résidents, et à la solidité de ses relations avec les pays amis.

Son Altesse a déclaré : « Sur la base d’une coordination étroite avec nos frères des pays du Conseil de coopération du Golfe, nous affirmons notre entière disponibilité à fournir toutes formes de soutien et d’assistance chaque fois que nécessaire, dans un esprit de fraternité et de destin commun, en particulier en période de crise. » Son Altesse a souligné que Son Altesse le Président a insisté sur le fait que « la sécurité et la souveraineté des Émirats arabes unis sont des priorités absolues, et que l’approche de l’État, fondée sur la sagesse et l’équilibre, se poursuivra afin d’épargner à la région davantage de tensions et de défis. »

En conclusion, Son Altesse a exprimé ses plus sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des martyrs de la nation et du devoir, ainsi qu’aux civils victimes des attaques flagrantes et perfides de l’Iran. Il a prié Dieu Tout-Puissant pour un prompt rétablissement des blessés, afin qu’Il protège les nations et les peuples de tout mal, et perpétue les bienfaits de la sécurité et de la stabilité.

La réunion a examiné plusieurs points à l’ordre du jour, notamment le rapport du Secrétariat général sur ses activités entre les 42e et 43e sessions, ainsi que le rapport de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité sur ses travaux durant la même période.

La réunion a également passé en revue le projet de la deuxième phase de la stratégie arabe développée de lutte contre le terrorisme, ainsi que les recommandations issues des conférences et réunions organisées par le Secrétariat général entre les quarante-deuxième (2025) et quarante-troisième (2026) sessions du Conseil, et les résultats des réunions conjointes avec des organismes arabes et internationaux, en plus d’un certain nombre d’autres sujets connexes.