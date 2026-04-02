L’Autorité arabe reconstitue son Conseil consultatif avec des experts internationaux en agriculture

DUBAÏ, 2 avril 2026 (WAM) -- L’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricoles (AAAID) a reconstitué son Conseil consultatif d’investissement pour un nouveau mandat.

Le Conseil est composé d’experts de diverses nationalités et origines professionnelles, possédant une vaste expérience dans la gestion des investissements agricoles, le financement agricole, l’évaluation des opportunités d’investissement et le renforcement de la gouvernance.

Le Conseil est présidé par le Dr Nasser Bakr Alkahtani, Conseiller du Président et Envoyé du Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND).

Le Conseil comprend également les membres suivants : Dr Salman bin Saleh bin Salman Al-Duhailan, Professeur associé d’économie à la Faculté de la Charia, Al-Ahsa, Royaume d’Arabie Saoudite ; Mohamed Ali Yassin, expert du secteur financier et de l’investissement et Directeur général de Al Ghaaf Investments, une société de Lunate ; Professeur Mohsen El Batran, Professeur émérite d’économie agricole à la Faculté d’agriculture de l’Université du Caire et Président du Comité de l’agriculture au Sénat ; Mohamed Osman Abdelgadir Elzain, ancien Directeur exécutif du secteur des investissements à l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricoles ; et Dr Shalan A. Edan Al Mashikhi, ancien Directeur du Département des études et du développement à l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricoles.

Créé en 2024, le conseil sert d’organe consultatif clé, fournissant des orientations sur les opportunités d’investissement et supervisant la performance du portefeuille de l’AAAID, y compris les investissements directs et ceux gérés par le biais de fonds.