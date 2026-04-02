Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 19 missiles balistiques et 26 drones

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) – Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté, le 2 avril 2026, 19 missiles balistiques et 26 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques iraniennes flagrantes, les défenses aériennes des Émirats ont neutralisé 457 missiles balistiques, 19 missiles de croisière et 2 038 drones.

Ces attaques ont entraîné le martyre de deux membres des forces armées dans l’exercice de leur devoir national, ainsi que celui d’un civil marocain contractuel auprès des forces armées. Elles ont également causé la mort de neuf personnes de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne et indienne.

Au total, 191 personnes ont été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprennent des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.