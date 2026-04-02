Les Émirats arabes unis expriment leur solidarité avec le Pakistan après les inondations meurtrières

Abou Dhabi, le 2 avril (WAM) - Les Émirats arabes unis ont exprimé leur solidarité avec la République islamique du Pakistan, pays ami, à la suite des victimes des inondations et des glissements de terrain causés par de fortes pluies dans la « région de Bannu, province de Khyber Pakhtunkhwa », qui ont entraîné la mort et des blessures parmi plusieurs personnes.

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé, dans un communiqué, que les Émirats arabes unis présentent leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie aux familles et proches des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple ami du Pakistan en cette douloureuse épreuve, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.