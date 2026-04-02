Le Conseil de sécurité réaffirme son engagement en faveur de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des États du CCG

NEW YORK, 2 avril 2026 (WAM) -- Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé aujourd'hui son engagement ferme envers la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité régionale des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), saluant leur rôle dans le soutien à la paix et à la sécurité internationales.

Cette déclaration a été faite dans une déclaration présidentielle publiée par le Conseil lors d'une séance d'information spéciale de haut niveau tenue au siège de l'ONU à New York.

La session était présidée par Son Excellence le Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn.

Le Conseil a salué les contributions du CCG à la stabilité régionale et internationale, mettant en avant ses efforts en matière de médiation, de diplomatie préventive et de fourniture d'un soutien technique et financier. Il a également reconnu le rôle significatif du CCG dans les opérations de maintien de la paix et son engagement actif dans les activités humanitaires des Nations Unies.

La déclaration a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les Nations Unies et le CCG pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle a également insisté sur la nécessité de développer la coopération institutionnelle à travers un dialogue régulier intensifié et le renforcement des mécanismes de coordination et d'échange d'informations, en particulier dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix, la lutte contre le terrorisme et la réponse humanitaire.

Dans ce contexte, le Conseil a appelé le Secrétaire général de l'ONU à inclure des recommandations pratiques pour renforcer cette coopération dans son prochain rapport au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale.

La déclaration a encouragé la poursuite des efforts conjoints pour relever les défis d'intérêt commun, notamment la sécurité maritime, alimentaire et hydrique. Elle a également appelé à promouvoir la participation des femmes et des jeunes aux efforts de paix et de sécurité, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

En outre, la déclaration a souligné le rôle central des organisations régionales dans la gestion des défis actuels, insistant sur la nécessité de développer des partenariats efficaces entre le Conseil de sécurité et ces organisations conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Le Conseil a réaffirmé sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Au début de la réunion, les membres du Conseil ont entendu des exposés de Son Excellence Khaled Khiari, Secrétaire général adjoint de l'ONU pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, et de Son Excellence Jasem Mohamed Albudaiwi, Secrétaire général du CCG, concernant les aspects de la coopération entre les deux organisations et les défis communs actuels.