Le Conseil parlementaire afro-asiatique condamne les attaques iraniennes contre les États du CCG et la Jordanie

BEYROUTH, 3 avril 2026 (WAM) -- Le Conseil parlementaire asiatique-africain (AAPC) a fermement condamné les attaques iraniennes visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région, en ciblant particulièrement les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Royaume hachémite de Jordanie.

Saud Al-Hujailan, Premier Vice-Président du Conseil, a déclaré dans un communiqué que les provocations répétées dans les principaux corridors maritimes, en particulier le détroit d'Ormuz, constituent une violation manifeste du droit et des normes internationaux et représentent une menace directe pour la sécurité maritime et l'approvisionnement énergétique mondial, appelant à une action internationale urgente pour mettre fin à ces violations et garantir la sécurité de la navigation.

Al-Hujailan a souligné que ces attaques constituent une violation flagrante de la souveraineté des États et une escalade dangereuse nécessitant une position internationale ferme pour mettre un terme à de telles pratiques et empêcher leur récurrence.