Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 18 missiles balistiques, 4 missiles de croisière et 47 drones

ABOU DHABI, 3 avril 2026 (WAM) -- Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté vendredi 18 missiles balistiques, 4 missiles de croisière et 47 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 475 missiles balistiques, 23 missiles de croisière et 2 085 drones.

Les attaques ont entraîné le martyre de 2 membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que le martyre d’un civil marocain contracté par les forces armées, en plus de 9 décès de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne et indienne. Au total, 203 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves.

Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.