Emirates Global Aluminium fournit une première évaluation de ses opérations à la suite des attaques iraniennes sur le site d’Al Taweelah

ABOU DHABI, 3 avril 2026 (WAM) -- Emirates Global Aluminium (EGA) a présenté aujourd’hui une première évaluation des opérations suite aux récentes attaques iraniennes contre le site d’Al Taweelah de la société, l’un des plus grands complexes de production d’aluminium au monde.

Le site d’Al Taweelah a subi d’importants dégâts à la suite des attaques de missiles et de drones iraniens dans la zone économique de Khalifa à Abou Dhabi. Le site, comprenant la fonderie et l’atelier de moulage, la centrale électrique, la raffinerie d’alumine d’Al Taweelah et l’usine de recyclage d’Al Taweelah, a été entièrement évacué et les installations ont été mises à l’arrêt d’urgence.

Pour reprendre les opérations à la fonderie, EGA doit réparer les infrastructures endommagées et rétablir progressivement chacune des cellules de réduction. Les premières indications montrent qu’une restauration complète de la production primaire d’aluminium pourrait prendre jusqu’à 12 mois.

La raffinerie d’alumine d’Al Taweelah et l’usine de recyclage d’Al Taweelah pourraient être en mesure de redémarrer une partie de la production plus tôt, selon l’évaluation finale des dommages sur le site.

Abdulnasser Bin Kalban, Directeur Général d’EGA, a déclaré : « Nous sommes profondément bouleversés par cette attaque contre nos employés, qui viennent de plus de 40 pays et faisaient simplement leur travail. Nous remercions Dieu qu’aucune blessure mettant la vie en danger n’ait été recensée et que les personnes blessées se rétablissent bien.

Notre site d’Al Taweelah est un pilier de l’économie mondiale et un contributeur significatif à l’approvisionnement global, ce qui rend cet incident préjudiciable aux industries et à la prospérité dans le monde entier. Nous ferons tout notre possible pour soutenir nos clients à travers le monde durant cette période difficile. Nous travaillons directement avec les clients dont les livraisons pourraient être affectées par la situation à Al Taweelah. »

La fonderie d’Al Taweelah a produit 1,6 million de tonnes de métal coulé en 2025. EGA dispose d’importantes réserves de métal en transit, ainsi que sur le territoire des Émirats arabes unis et dans certains sites à l’étranger. La raffinerie d’alumine d’Al Taweelah a produit 2,4 millions de tonnes d’alumine en 2025, couvrant 46 % des besoins totaux en alumine d’EGA. L’usine de recyclage d’Al Taweelah a une capacité de production annuelle de 185 000 tonnes par an.