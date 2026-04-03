Les Forces armées koweïtiennes interceptent 9 missiles et 26 drones

KOWEÏT, 3 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé vendredi que, dans le contexte de l’escalade militaire régionale actuelle, les systèmes de défense aérienne du pays ont détecté et engagé neuf missiles au cours des dernières 24 heures, dont sept missiles balistiques et deux missiles de croisière.

Lors d'un point de presse organisé par le Centre de communication gouvernementale, le porte-parole du ministère, le colonel Saud Al-Atwan, a indiqué que les Forces armées koweïtiennes ont intercepté avec succès les cibles hostiles, notamment 26 drones, dans les zones opérationnelles désignées.

Il a précisé que la raffinerie de Mina al-Ahmadi a été visée, provoquant des incendies dans plusieurs unités opérationnelles, et qu'une centrale électrique et de dessalement a également été attaquée, ne causant que des dégâts matériels, selon l’Agence de presse du Koweït (KUNA).

Le porte-parole a ajouté que l’équipe de déminage de l’armée est intervenue à 22 reprises.