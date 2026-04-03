Les Forces armées jordaniennes interceptent deux missiles iraniens, deux blessés signalés

AMMAN, 3 avril 2026 (WAM) -- Les Forces armées jordaniennes ont annoncé aujourd'hui que la Force aérienne royale jordanienne a réussi à intercepter et à abattre deux missiles iraniens qui se dirigeaient vers des sites à l'intérieur de la Jordanie, démontrant une grande efficacité lors de l'opération au cours des dernières 24 heures.

Selon la Direction des médias militaires, la Force aérienne royale jordanienne a réussi à intercepter et à abattre deux missiles qui se dirigeaient vers des sites à l'intérieur de la Jordanie, démontrant une grande efficacité lors de l'opération.

Par ailleurs, le porte-parole de la Direction de la sécurité publique a déclaré que des unités spécialisées ont répondu à 17 signalements de chutes de débris et de projectiles durant la même période.

Il a ajouté que deux personnes ont été blessées dans le gouvernorat de Zarqa à la suite de ces incidents, décrivant leur état comme modéré. Des dégâts matériels ont également été signalés, notamment à une maison à Zarqa en raison de l'onde de choc et à un véhicule dans le gouvernorat de Karak après avoir été touché par des éclats.