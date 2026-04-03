Un mort et quatre blessés lors de l’incident aux installations gazières de Habshan à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 3 avril 2026 (WAM) -- Les autorités d'Abou Dhabi ont annoncé qu'un ressortissant égyptien a tragiquement perdu la vie lors de l'évacuation de l'incident précédemment signalé aux installations gazières de Habshan et que quatre personnes – deux ressortissants pakistanais et deux ressortissants égyptiens – ont subi des blessures légères causées par la chute de débris à la suite de l'interception réussie par les systèmes de défense aérienne.

Le Bureau des médias d'Abou Dhabi a indiqué dans un communiqué que les autorités ont également confirmé que deux incendies se sont déclarés à la suite de cet incident et que les équipes d'intervention d'urgence sont intervenues rapidement pour maîtriser la situation. Des dégâts importants ont été constatés sur les installations et une évaluation est en cours, a ajouté le communiqué.