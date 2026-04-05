Le Koweït condamne fermement les attaques contre l’ambassade des Émirats à Damas

KOWEÏT, 5 avril 2026 (WAM) -- Le ministère des Affaires étrangères de l'État du Koweït a exprimé samedi la ferme condamnation et dénonciation par le Koweït des actes d'émeute et des attaques visant l'ambassade des Émirats arabes unis ainsi que la résidence du chef de mission à Damas.

Dans une déclaration relayée par l'Agence de presse koweïtienne (KUNA), le ministère a également déploré la violation des missions diplomatiques, affirmant que le ciblage des locaux diplomatiques constitue une violation du droit international et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Il a appelé à traduire en justice les auteurs de ces actes et à veiller à ce que de tels actes ne se reproduisent pas. Le ministère a renouvelé la pleine solidarité du pays avec l'État frère des Émirats arabes unis et son soutien pour protéger sa sécurité et sa stabilité.