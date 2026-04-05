Le président des Émirats arabes unis et la Première ministre italienne discutent des évolutions régionales et de la coopération bilatérale

ABOU DHABI, 5 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et Son Excellence Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, ont discuté des derniers développements régionaux et de leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité, ainsi que de leur impact sur la sécurité maritime, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale. La rencontre a eu lieu lors de la visite de la Première ministre italienne aux Émirats arabes unis.

Les deux parties ont abordé la poursuite de l’agression terroriste iranienne visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, soulignant qu’il s’agit d’une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Son Excellence Meloni a réitéré la condamnation par l’Italie des attaques terroristes et a affirmé la solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis concernant les mesures prises pour préserver leur sécurité et leur souveraineté, ainsi que pour garantir la sécurité de leur territoire et de leur population.

Son Altesse et la Première ministre italienne ont également examiné divers aspects de la coopération entre les Émirats arabes unis et l’Italie, en particulier dans les domaines économique et du développement, affirmant leur engagement commun à renforcer davantage la coopération dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, au bénéfice des deux nations et de leurs peuples.

La réunion s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi ; de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Cabinet présidentiel pour les affaires spéciales ; de Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis ; ainsi que de plusieurs ministres et responsables.