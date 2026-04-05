Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 9 missiles balistiques, un missile de croisière et 50 drones

ABOU DHABI, 5 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense a annoncé que les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont intercepté aujourd'hui neuf missiles balistiques, un missile de croisière et 50 drones lancés depuis l'Iran, sans qu'aucune victime, blessé ou décès n'ait été enregistré au cours des dernières heures.

Depuis le début des attaques iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 507 missiles balistiques, 24 missiles de croisière et 2 191 drones.

Le nombre total de martyrs s'élève à deux, en plus d'un civil marocain contracté avec les forces armées, tandis que le nombre total de décès atteint 10 civils de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne, indienne et égyptienne. Le nombre total de blessés depuis le début des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis a atteint 217 cas de multiples nationalités, dont émiratie, égyptienne, soudanaise, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnienne, comorienne, turque, irakienne, népalaise, nigériane, omanaise, jordanienne, palestinienne, ghanéenne, indonésienne, suédoise, tunisienne, marocaine et russe. Le ministère de la Défense a affirmé sa pleine préparation à faire face à toute menace et à répondre fermement à toute tentative de porter atteinte à la sécurité de l'État, garantissant la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts et capacités nationaux.