Trois incendies maîtrisés après chute de débris sur l’usine Borouge à Abou Dhabi

ABOU DHABI, le 5 avril 2026 (WAM) -- Les autorités compétentes ont annoncé que, dans le cadre du suivi continu de l’incident précédemment signalé à l’usine pétrochimique Borouge, survenu à la suite de la chute de débris après une interception réussie par les systèmes de défense aérienne, trois incendies se sont déclarés sans faire de blessés, tandis que des dégâts ont été constatés sur le site et sont actuellement en cours d’évaluation.

Le Bureau des médias d’Abou Dhabi a indiqué que les équipes d’intervention d’urgence sont immédiatement intervenues avec une grande efficacité, et que la situation est désormais sous contrôle.