L’Égypte condamne fermement les attaques contre la mission des Émirats arabes unis à Damas

LE CAIRE, 5 avril 2026 (WAM) – La République arabe d’Égypte a condamné aujourd’hui avec la plus grande fermeté les actes de troubles et les tentatives de sabotage visant les locaux de la mission des Émirats arabes unis ainsi que la résidence du Chef de Mission à Damas.

Dans un communiqué publié par le Ministère des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Égyptiens de l’étranger, l’Égypte a souligné la nécessité de respecter le droit international et d’assurer la protection et la sécurité des missions diplomatiques, de leurs locaux et de leur personnel, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Le communiqué a affirmé que toute attaque contre des missions et locaux diplomatiques constitue une violation flagrante du droit international.

L’Égypte a également réitéré sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis, soulignant l’importance de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des missions diplomatiques conformément au droit international.