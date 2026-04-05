La Jordanie condamne les attaques contre l'ambassade des EAU à Damas et exige une protection

AMMAN, 5 avril 2026 (WAM) -- Le Royaume hachémite de Jordanie a condamné dimanche les attaques visant l'ambassade des Émirats arabes unis (EAU) et la résidence de son chef de mission à Damas, en Syrie, ainsi que les insultes dirigées contre les symboles nationaux des EAU.

L'Agence de presse Petra a cité le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés, Fouad Majali, appelant à garantir une protection totale des diplomates et des locaux diplomatiques conformément au droit international et à la Convention de Vienne de 1961.