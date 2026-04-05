Les Émirats arabes unis intègrent le top 10 des exportateurs mondiaux, selon les dernières données de l’OMC

ABOU DHABI, 5 avril 2026 (WAM) – Pour la première fois dans l’histoire, les Émirats arabes unis se sont hissés parmi les dix premiers pays exportateurs au monde, selon les derniers chiffres du rapport « Perspectives et statistiques du commerce mondial » de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Cette réalisation reflète la position des Émirats arabes unis en tant que centre vital des chaînes d’approvisionnement internationales et leur contribution croissante à l’économie mondiale.

Le rapport de l’OMC indique que le commerce de biens et de services des Émirats arabes unis a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 949 milliards de dollars américains (3,5 trillions d’AED) en 2021 à 1 637 milliards de dollars américains (6,014 trillions d’AED) en 2025.

La valeur du commerce de biens des Émirats arabes unis a atteint 1,33 trillion de dollars américains (4,9 trillions d’AED), les exportations représentant 53 % du commerce total de biens avec le monde. Parallèlement, le commerce de services s’est élevé à 1,14 trillion d’AED, dont 61,4 % étaient des exportations de services vers les marchés mondiaux.

Le résultat a été un excédent commercial de 584,1 milliards d’AED en 2025, contre 492,3 milliards d’AED en 2024, soit une croissance annuelle de 19 %. Ces chiffres reflètent le rôle essentiel que jouent les Émirats arabes unis dans le commerce mondial, se classant au 9e rang mondial pour les exportations de biens et au 13e rang pour les importations de biens en 2025.

Le rapport a également souligné ce qu’il décrit comme la croissance exceptionnelle du commerce extérieur des Émirats arabes unis dans les services, qui a atteint 1,14 trillion d’AED en 2025 – dépassant pour la première fois la barre du trillion d’AED.

Cela reflète les politiques économiques et commerciales proactives des Émirats arabes unis qui ont ouvert la nation au monde, faisant des Émirats un modèle en matière de leadership, de compétitivité et d’ouverture.

La contribution des Émirats arabes unis aux exportations mondiales de biens s’est élevée à 3,3 %, tandis que les importations de biens représentaient 2,8 % du total mondial.

Dans les services, les Émirats arabes unis représentaient 2 % des exportations mondiales et 1,4 % des importations mondiales. Dans le secteur des services numériques, qui connaît une croissance rapide, les Émirats arabes unis se sont classés 25e au niveau mondial avec une valeur d’exportation de 33 milliards de dollars américains (121,19 milliards d’AED), contribuant à hauteur de 0,6 % aux exportations mondiales de services numériques. Ce secteur vital constitue 17 % du total des exportations de services des Émirats arabes unis vers le monde.

Depuis 2014, les Émirats arabes unis maintiennent leur leadership régional, se classant premiers parmi les nations du Moyen-Orient et d’Afrique pour le commerce avec le monde.

Son Excellence le Dr Thani Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur, a déclaré : « Le classement des Émirats arabes unis parmi les dix premiers exportateurs de biens pour la première fois dans l’histoire témoigne de la compétitivité de notre nation et reflète la confiance du monde dans notre économie. Malgré les défis géopolitiques actuels, nous sommes déterminés à capitaliser sur ce succès et à consolider notre position sur la carte du commerce mondial. »

Le Dr Al Zeyoudi a ajouté que la force et la diversité de l’économie des Émirats arabes unis constituent le fondement de ce succès. Il a souligné que les secteurs des services, qui incluent les services financiers, la logistique, l’hôtellerie, les technologies de l’information et le transport, ont enregistré des taux de croissance allant de 9 % à 14 %, soulignant la capacité de l’économie nationale à suivre le rythme des évolutions mondiales et à surmonter les défis géopolitiques qui affectent actuellement la région.

Le Dr Al Zeyoudi a expliqué que les Émirats arabes unis continueront d’élargir leur réseau de partenaires commerciaux grâce au programme d’Accords de Partenariat Économique Global (CEPA). Cela permet aux exportateurs, entreprises et usines émiratis d’accéder à de nouveaux marchés sans barrières et renforce la compétitivité mondiale des produits nationaux.





Il a noté que les Émirats arabes unis poursuivent le développement de leur cadre législatif et réglementaire, ainsi que le déploiement de technologies modernes pour améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement.





Le Dr Al Zeyoudi a également réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis envers les principes de la coopération internationale pour promouvoir la libre circulation des biens, des services et des capitaux, appelant à des réformes de l’OMC afin de suivre le rythme des évolutions rapides de l’économie mondiale et de garantir que tous les pays puissent participer à un système équitable et transparent.





Le Dr Al Zeyoudi a conclu sa déclaration en soulignant que les Émirats arabes unis ont l’habitude de transformer les défis en opportunités et qu’ils sont déterminés à poursuivre leur vision de croissance et de développement.

Il a souligné que les Émirats arabes unis maintiendront l’application de politiques économiques ouvertes axées sur la durabilité et l’innovation pour construire une économie diversifiée. Il a ajouté que, comme l’ont démontré les résultats récents, le commerce extérieur des Émirats arabes unis continuera de faire preuve de résilience et de suivre une tendance à la hausse.

Le rapport de l’OMC a abordé les défis auxquels est confronté le commerce mondial, en particulier le ralentissement de la croissance attendu en 2026 en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la hausse des prix de l’énergie.

Le rapport prévoit que la croissance du commerce de biens ralentira à 1,9 % en 2026 contre 4,6 % en 2025, avec un retour à 2,6 % en 2027.

La croissance du commerce des services devrait ralentir à 4,8 % en 2026 puis accélérer à 5,1 % en 2027.

Si les prix de l’énergie continuent d’augmenter, la croissance du commerce de biens pourrait ralentir à 1,4 % et celle des services à 4,1 % en 2026, selon le rapport.