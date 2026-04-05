La Garde nationale koweïtienne intercepte trois drones en 24 heures

KOWEÏT, 5 avril 2026 (WAM) -- La Garde nationale du Koweït (GNK) a annoncé dimanche avoir abattu avec succès deux véhicules aériens sans pilote (UAV) et un drone au cours des dernières 24 heures.

Le porte-parole de la GNK, le Brigadier Général Dr. Jadaan Fadel, a déclaré que les interceptions ont eu lieu dans les zones de responsabilité désignées de la Garde nationale. Il a précisé que cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la sécurité, protéger les installations vitales et contrer toute menace potentielle à la stabilité du pays.

Le porte-parole a réaffirmé que la Garde nationale demeure dans un état de préparation élevé, en coordination avec le Ministère de la Défense et les autres autorités de sécurité, afin de préserver la souveraineté de la nation et d’assurer la sécurité de ses citoyens et résidents.