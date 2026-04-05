Les Forces armées jordaniennes interceptent deux missiles et deux drones iraniens sans faire de victimes

AMMAN, 5 avril 2026 (WAM) -- Les Forces armées jordaniennes ont annoncé aujourd'hui que des forces iraniennes ont ciblé le territoire du Royaume avec deux missiles et deux véhicules aériens sans pilote (UAV) au cours des dernières 24 heures.

L'Agence de presse jordanienne (Petra), citant la Direction des médias militaires, a confirmé que la Force aérienne royale jordanienne a intercepté et abattu les projectiles, qui étaient dirigés vers des sites situés sur le territoire jordanien.

La Direction de la sécurité publique a indiqué que les unités concernées ont répondu à 18 signalements de chutes de fragments et de projectiles durant la même période. Bien que des dégâts matériels aient été enregistrés, les autorités ont confirmé qu'aucune blessure n'a résulté de ces incidents.