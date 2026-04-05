Un blessé grave et trois légers après interception aérienne au port de Khorfakkan

CHARJAH, 5 avril 2026 (WAM) -- Un ressortissant népalais a été gravement blessé et transporté à l’hôpital à la suite d’un incident impliquant des fragments au port de Khorfakkan aujourd’hui. Trois ressortissants pakistanais ont également subi des blessures légères à modérées causées par les mêmes fragments tombés, à la suite d’une interception réussie par les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis.

Le Bureau des médias du gouvernement de Charjah, citant les autorités compétentes, a confirmé que les équipes d’intervention d’urgence ont réussi à maîtriser un incendie sur le site. Les opérations de refroidissement sont actuellement en cours après que les équipes ont géré la situation avec rapidité et efficacité.