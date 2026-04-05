Deux navires sauvent 32 migrants, 71 portés disparus au large des côtes italiennes

ROME, 5 avril 2026 (WAM) -- Deux navires marchands près des côtes italiennes ont repêché les corps de deux migrants et secouru 32 survivants d'une embarcation tentant de traverser la Méditerranée de la Libye vers l'Europe pendant le week-end de Pâques.

Selon des organisations caritatives de sauvetage citant les témoignages des survivants, 71 autres personnes sont portées disparues en mer. Les survivants ont indiqué que leur embarcation transportait à l'origine 105 passagers lorsqu'elle a chaviré.