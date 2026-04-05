Le Président des Émirats et le Président syrien réaffirment leur coopération face aux menaces régionales

ABOU DHABI, 5 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et Son Excellence Ahmed Al-Sharaa, Président de la République arabe syrienne, ont discuté lors d’un appel téléphonique des relations fraternelles entre les deux pays et des moyens de renforcer la coopération de manière à servir leurs intérêts mutuels et à bénéficier à leurs peuples.

Son Excellence Al-Sharaa a affirmé la profondeur des liens entre les Émirats arabes unis et la Syrie. L’appel a également abordé les développements régionaux et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité, dans le contexte de l’agression terroriste iranienne continue visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, les Présidents des Émirats arabes unis et de la Syrie soulignant que cela constitue une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies.