Les défenses aériennes des Émirats interceptent 12 missiles balistiqus, deux missiles de croisière et 19 drones

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé que, le lundi 6 avril 2026, les défenses aériennes du pays ont intercepté 12 missiles balistiques, 2 missiles de croisière et 19 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté un total de 519 missiles balistiques, 26 missiles de croisière et 2 210 drones.

Ces attaques ont entraîné quatre blessés, dont la gravité varie de légère à modérée et sévère, portant le nombre total de blessés à 221. Les blessés sont de diverses nationalités, notamment émiratie, égyptienne, soudanaise, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnie, comorienne, turque, irakienne, népalaise, nigériane, omanaise, jordanienne, palestinienne, ghanéenne, indonésienne, suédoise, tunisienne, marocaine et russe.

Aucun décès ni cas de martyre n’a été enregistré au cours des dernières heures.

Depuis le début des attaques, le nombre total de martyrs s’élève à deux, en plus d’un entrepreneur civil marocain travaillant avec les Forces armées des Émirats arabes unis. Le nombre total de victimes civiles s’élève à 10, appartenant aux nationalités suivantes : pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne, indienne et égyptienne.