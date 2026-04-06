KEZAD Group attire 147 millions d’AED de nouveaux projets à Al Ain et Abou Dhabi

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) -- Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD Group), l’un des plus grands opérateurs de zones économiques intégrées et spécialement conçues de la région, a annoncé aujourd’hui avoir attiré cinq nouveaux projets industriels et logistiques répartis entre KEZAD Al Ain et KEZAD Al Ma’mourah - Abou Dhabi, avec des investisseurs s’engageant à un investissement total de 147 millions d’AED, une superficie totale de plus de 84 000 mètres carrés et la création de 500 emplois.

Les projets incluent Haber/Elixir, qui établira une installation de mélange de produits chimiques pour champs pétrolifères ; Grand Line Industries, qui mettra en place une usine de fabrication de produits de nettoyage automobile ; Precent Enterprises Metals Coating, qui développera une installation de formage et de revêtement de métaux ; Unibal Group Investment, qui développera son deuxième projet d’entrepôt industriel et logistique dans l’Émirat d’Abou Dhabi et son premier projet à KEZAD Al Ain (Unibal Park II).

Par ailleurs, Al Lul Transport & General Contracting développera un important projet d’entrepôt industriel et logistique à KEZAD Al Ma’mourah.

Ces projets s’ajoutent à la dynamique créée par KEZAD en 2025, année où elle a atteint 73,6 km² de terrains loués, enregistrant 3,3 km² de nouveaux baux nets, avec 67 % du total des terrains loués liés à l’activité industrielle et manufacturière.

Le cluster Economic Cities & Free Zones du groupe AD Ports, dont fait partie KEZAD Group, a également enregistré un chiffre d’affaires de 2,87 milliards d’AED en 2025, soit une hausse de 45 % d’une année sur l’autre.

Abdullah Al Hameli, Directeur Général des Villes Économiques & Zones Franches du groupe AD Ports, a déclaré : « Ces nouveaux projets reflètent une demande soutenue pour des actifs industriels et logistiques qui soutiennent l’activité économique réelle à Abou Dhabi. L’ampleur combinée des investissements, la diversité des secteurs concernés et les 500 emplois que ces projets devraient générer sont les points forts de ces initiatives. C’est ce type de croissance qui renforce concrètement la base industrielle d’Abou Dhabi, en ajoutant des capacités de production, des capacités d’entreposage et une valeur à long terme à l’ensemble de l’écosystème commercial. »





Quatre des projets sont situés à KEZAD Al Ain, où ils représentent un peu plus de 37 400 mètres carrés, 47 millions d’AED d’investissement et 200 emplois.

Le cinquième projet, situé à KEZAD Al Ma’mourah à Abou Dhabi, représente plus de 46 500 mètres carrés, 100 millions d’AED d’investissement et 300 emplois, ce qui en fait le plus important des cinq tant en valeur qu’en nombre d’emplois.

Les derniers accords démontrent que les entreprises continuent de choisir KEZAD pour son infrastructure prête à l’emploi, connectée et conçue pour la croissance. Des produits chimiques spécialisés et du traitement des métaux au développement d’entrepôts et de logistique, ces projets enrichissent l’offre industrielle de KEZAD et soutiennent son rôle dans la capacité des investisseurs à se développer en toute confiance dans l’émirat d’Abou Dhabi.

Ces nouveaux accords interviennent alors que KEZAD continue d’étendre sa base industrielle et d’entreposage.

En 2025, le cluster Economic Cities & Free Zones a livré 146 000 mètres carrés de nouvelle capacité d’entrepôt, tout en maintenant un taux d’occupation de 91 % malgré cette offre supplémentaire. KEZAD a également poursuivi le développement de pôles spécialisés, notamment Metal Park, Rahayel Auto and Mobility City, Agtech Park et Abu Dhabi Food Hub, élargissant son offre dans les secteurs industriels clés.

Alors qu’Abou Dhabi continue de renforcer sa base industrielle et logistique, KEZAD Group reste concentré sur la fourniture aux investisseurs de solutions intégrées réunissant terrains industriels, entrepôts, services publics et connectivité au sein d’un même environnement opérationnel.