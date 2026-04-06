L’intérêt mondial s’intensifie alors que Presight AI Accelerator triple le nombre de candidatures pour sa première cohorte

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) -- Presight, une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans l’intelligence artificielle, qui conçoit et déploie des systèmes intelligents pour les gouvernements et les infrastructures critiques, a révélé aujourd’hui avoir reçu 376 candidatures provenant de 62 pays pour la deuxième cohorte de son Programme d’Accélération en Intelligence Artificielle.

S’appuyant sur le succès de sa première cohorte, le programme a franchi une étape majeure en triplant le nombre de candidatures et en élargissant considérablement sa portée géographique, comparativement aux 120 candidatures issues de 17 pays lors de la première cohorte.

Ce flux solide et de plus en plus diversifié souligne la notoriété croissante du programme en tant que plateforme pour les startups et les innovateurs cherchant à développer des solutions d’IA concrètes, tout en mettant en évidence une nette évolution vers une innovation axée sur la viabilité commerciale et l’entreprise, de nombreux candidats développant des technologies dans les domaines de l’IA d’entreprise, de l’automatisation, de l’analyse de données et des cas d’utilisation sectoriels couvrant la fintech, la healthtech, la govtech et au-delà.

Cet attrait reflète également la demande mondiale croissante pour des systèmes d’intelligence appliquée capables d’opérer dans des environnements réels, renforçant le rôle de Presight dans l’identification et la mise à l’échelle de technologies conçues pour être déployées à travers les infrastructures, le capital et les systèmes sociétaux.

La majorité des candidatures proviennent du Moyen-Orient (162), de la région Asie-Pacifique (84), de l’Europe (65) et de l’Amérique du Nord (42).

Les cinq principaux pays représentés par le volume de candidatures sont les Émirats arabes unis (140), les États-Unis (37), l’Inde (26), le Royaume-Uni (19) et la Corée du Sud (16).

Magzhan Kenesbai, Directeur de la Croissance de Presight, a déclaré : « Le triplement des candidatures pour la deuxième cohorte reflète le succès que nous avons obtenu avec cet accélérateur. Nous avons des innovateurs en IA du monde entier qui souhaitent accéder à notre programme pour reproduire les réalisations observées lors de la première cohorte et ouvrir les mêmes voies commerciales. Cela place Presight dans une position privilégiée pour identifier les meilleures technologies de rupture au monde, capables d’opérer dans des environnements complexes et réglementés, et ayant la plus grande opportunité de se développer à travers les infrastructures, le capital et les systèmes sociétaux. La force et la diversité des candidatures de cette année renforcent la nécessité de programmes comme le nôtre, qui offrent une plateforme pour accélérer l’adoption de l’IA de manière significative. »





Le Programme d’Accélération en Intelligence Artificielle de Presight constitue un élément central de l’écosystème d’innovation en IA plus large de l’entreprise, conçu pour traduire les technologies émergentes en capacités opérationnelles à l’échelle nationale et d’entreprise.

Les candidatures pour la deuxième cohorte témoignent d’un fort alignement avec cette approche axée sur le déploiement, une proportion significative étant centrée sur l’IA d’entreprise, les systèmes agents, l’analyse de données et l’automatisation des processus, avec également une représentation dans les domaines de la santé, des services financiers, du gouvernement, des villes intelligentes et de la cybersécurité.

Un segment important des candidats démontre déjà une traction commerciale, incluant la génération de revenus, des clients actifs et des fonds levés, indiquant un pipeline plus mature et prêt au déploiement par rapport à la première cohorte. Cette évolution marque également une progression claire par rapport à la première cohorte, qui a posé les bases du programme en attirant des startups à fort potentiel dans de multiples secteurs et en sélectionnant 10 entreprises pour participer à un modèle axé sur la commercialisation, l’intégration et l’expansion.

Collectivement, la première cohorte représente une valeur contractuelle potentielle totale de 26 millions de dollars actuellement en discussion, ainsi qu’un investissement confirmé d’un million de dollars dans NodeShift par le biais du Presight-Shorooq Fund I.