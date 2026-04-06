Le Conseil des affaires syrien condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et l’attaque contre l’ambassade des Émirats arabes unis à Damas

DUBAÏ, 6 avril 2026 (WAM) -- Le Conseil d’Affaires Syrien de Dubaï et des Émirats du Nord a condamné, dans les termes les plus fermes, les actes d’émeute et de vandalisme perpétrés par un petit groupe de hors-la-loi liés au régime iranien, dont la plupart ne sont pas syriens, qui ont visé le siège de la mission diplomatique des Émirats arabes unis à Damas.

Tout en affirmant que ces actions condamnées constituent une violation flagrante des normes et conventions internationales garantissant la protection des missions diplomatiques, le Président et les membres du Conseil d’Administration, ainsi que le Comité d’Honneur du Conseil d’Affaires Syrien de Dubaï et des Émirats du Nord, appellent les autorités compétentes du gouvernement syrien à mener une enquête immédiate, à identifier les personnes impliquées, à les tenir responsables et à les traduire en justice conformément aux procédures légales.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, ils ont également souligné que les Émirats arabes unis ont longtemps été, et continuent d’être, un modèle dans l’accueil du peuple syrien, ayant ouvert leurs portes à des centaines de milliers de personnes et leur ayant offert un environnement digne et sûr pour contribuer au développement et à la prospérité du pays.

La communauté syrienne aux Émirats arabes unis, exprimant sa profonde gratitude envers cette nation généreuse, a réaffirmé son plein soutien aux Émirats arabes unis face à toute attaque ou offense, ainsi que son engagement envers les valeurs de loyauté et d’appartenance qui les unissent.