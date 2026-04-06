La Police de Dubaï établit deux records du monde Guinness lors du Marathon de 2026

DUBAÏ, 6 avril 2026 (WAM) -- Dans une nouvelle réalisation mondiale soulignant le leadership de la Police de Dubaï dans le domaine du sport et de l’excellence institutionnelle, le Lieutenant Général Abdullah Khalifa Al Marri, Commandant en chef de la Police de Dubaï, a reçu deux certificats confirmant deux nouveaux records du monde Guinness établis par l’équipe de la Police de Dubaï lors du Marathon de Dubaï 2026.

Les certificats lui ont été remis par l’équipe participante au Club des Officiers de la Police de Dubaï, en présence du Brigadier Dr. Jassim Mohammed Hassan, Directeur adjoint du Département général de la formation.

Le premier record a été réalisé par l’entraîneur Saeed Bilal, qui a couru 10 kilomètres en portant un uniforme de Taekwondo en 48,6 minutes – un nouveau record mondial dans cette catégorie.

Le second record a été établi par le Second Lieutenant Hassan Bilal, le Premier Sergent Arif Abdul Razzaq, le Premier Caporal Nabil Al Shami et le Premier Caporal Mohamed Sharif. Ils ont transporté un patient de 70 kilogrammes sur une civière sur une distance de 10 kilomètres, terminant la course en 56,50 minutes – un exploit qui a démontré l’esprit d’équipe, l’endurance et une réponse opérationnelle hautement efficace.

Al Marri a salué les efforts de l’équipe ayant participé au Marathon de Dubaï 2026 et contribué à l’entrée dans le Livre Guinness des records. Il a affirmé que cette réalisation s’inscrit dans l’engagement continu de la Police de Dubaï envers l’excellence et l’innovation, ainsi que dans le renforcement de la participation de son personnel aux événements sportifs internationaux. Cela reflète également le dévouement de la Police de Dubaï à adopter les meilleures pratiques dans les domaines du sport et de la communauté.