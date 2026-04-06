La MBZUAI d’Abou Dhabi révolutionne les soins de santé grâce à des innovations majeures en IA médicale

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) -- L’intelligence artificielle transforme les possibilités de la médecine. À l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2026, sous le thème mondial « Ensemble pour la santé. Soutenons la science », les chercheurs de l’Université Mohamed bin Zayed d’Intelligence Artificielle (MBZUAI) à Abou Dhabi démontrent ce que cela signifie concrètement.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un nouveau cas de démence apparaît quelque part dans le monde toutes les trois secondes. Il n’existe toujours pas de remède. Mais il pourrait bientôt exister quelque chose d’aussi précieux : une alerte précoce permettant d’agir.

Les chercheurs de la MBZUAI ont développé un système d’IA appelé MAGNET-AD capable de prédire l’apparition de la maladie d’Alzheimer jusqu’à deux décennies avant que le patient ne présente des symptômes. Cette avancée significative dans la détection précoce utilise un réseau neuronal graphique spatio-temporel pour identifier des schémas biologiques difficiles à détecter lors d’une évaluation clinique conventionnelle, et intervient alors que le nombre de cas de démence devrait atteindre 152 millions dans le monde d’ici 2050, selon une étude de référence publiée dans The Lancet Public Health.

« La détection précoce est essentielle dans une maladie sans remède », a déclaré la chercheuse en doctorat Salma Hassan, dont l’équipe a également développé ClinGRAD, un système complémentaire qui analyse simultanément les IRM cérébrales, les données génomiques et les dossiers cliniques pour classifier les sous-types de démence avec une précision de 98,75 %.

Ce travail a été évalué par des pairs et publié lors de la conférence MICCAI 2025, un événement de premier plan en imagerie médicale, et a été testé sur le jeux de données multicentrique et multimodal ANMerge afin de démontrer sa robustesse auprès de populations de patients diverses. Dans un domaine où un diagnostic de démence peut réduire l’espérance de vie de 3 à 30 ans selon l’âge d’apparition, d’après une revue systématique de janvier 2025 portant sur plus de cinq millions de patients publiée dans le BMJ, ce niveau de précision est crucial.

Les travaux sur Alzheimer ne sont qu’un des cinq domaines dans lesquels la MBZUAI, première université au monde entièrement dédiée à la recherche en IA, repousse les limites de la médecine. En cette Journée mondiale de la santé, cet ensemble de travaux illustre de façon frappante la rapidité avec laquelle l’IA passe de la recherche à l’impact concret.

L’une des découvertes les plus contre-intuitives de la médecine moderne est que certains des signaux les plus révélateurs du corps sont visibles à travers la rétine. Les chercheurs de la MBZUAI ont démontré à la Cleveland Clinic Abu Dhabi l’an dernier qu’un simple examen oculaire peut détecter précocement les signes du diabète, de l’hypertension, de la maladie d’Alzheimer et des maladies cardiaques, de manière non invasive et avant même que le patient ne ressente le moindre symptôme. Aux Émirats arabes unis, où la Fédération internationale du diabète estime que le diabète touche environ 16 % de la population adulte, soit l’un des taux les plus élevés au monde, les implications pour le dépistage de la santé publique sont majeures.

Parallèlement, l’équipe développe des systèmes d’IA combinant l’imagerie vasculaire rétinienne et les données ECG pour détecter précocement l’insuffisance cardiaque, agissant, selon les chercheurs, non pas pour remplacer les médecins, mais comme un second avis numérique capable de repérer ce qui pourrait autrement passer inaperçu.

Pour des millions de personnes au Moyen-Orient et en Afrique, l’accès à des soins de qualité est souvent limité non seulement par la distance, mais aussi par la langue et la littératie en santé, qui restent des obstacles largement non résolus. Le Médecin Arabe IA de la MBZUAI, propulsé par la famille de modèles d’IA médicale BiMediX développée en interne par le Dr Hisham Cholakkal et son équipe, vise à combler cette lacune. Le projet a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le Meta Llama Impact Innovation Award 2024 et la NVIDIA Academic Grant 2025.

Au cœur du projet se trouve BiMediX, un grand modèle de langage médical (LLM) arabe–anglais permettant une compréhension et une communication médicale fiables entre les langues, téléchargé plus de 140 000 fois sur Hugging Face. Sur cette base, BiMediX2 étend les capacités du système à la compréhension d’images médicales telles que les radiographies, IRM et scanners, tout en prenant en charge l’arabe et l’anglais. Le système a ensuite été amélioré grâce à MediX-R1 et MedAgentSim, renforçant le raisonnement clinique et permettant une interaction plus poussée avec les patients dans divers scénarios de soins. Plus récemment, dans le cadre d’un projet en cours, les capacités linguistiques du modèle ont été étendues au hindi, langue parlée par plus de 600 millions de personnes dans le monde, grâce à la subvention conjointe de recherche MBZUAI-IIT. L’équipe a publié ses recherches lors de conférences majeures en IA et en médecine, telles que EMNLP et MICCAI, et a mis en open source ses modèles, données et codes, conformément à l’engagement de la MBZUAI à faire progresser la recherche en IA au Moyen-Orient et dans le monde entier.

En s’intégrant à des plateformes telles que Telegram et des applications mobiles, et en prenant en charge les interactions textuelles et vocales, le système est conçu pour atteindre les utilisateurs ayant une littératie en santé limitée dans les communautés éloignées et mal desservies, offrant des conseils médicaux préliminaires dans leur propre langue, 24 heures sur 24.

Selon l’OMS, les anomalies congénitales touchent environ un nouveau-né sur 33 dans le monde, soit environ six millions de naissances chaque année. Le Professeur associé Mohammad Yaqub a consacré sa carrière à réduire cet écart. Sa technologie ScanNav, premier système réglementé d’évaluation par IA des échographies de dépistage des anomalies fœtales, est passée d’un laboratoire d’Oxford à l’approbation de la FDA, puis à un déploiement dans le réseau mondial de GE Healthcare, soutenant désormais les soins de millions de femmes chaque année. À la MBZUAI, ce travail s’est élargi avec FetalCLIP, un modèle d’IA entraîné sur plus de 210 000 images échographiques, le plus grand ensemble de données de ce type, capable de détecter les malformations cardiaques fœtales et de fournir des mesures anatomiques précises plus rapidement et plus précisément qu’auparavant. L’équipe a ensuite développé MobileFetalCLIP, qui offre les mêmes capacités que FetalCLIP dans un modèle allégé conçu pour fonctionner sur des appareils périphériques, étendant ainsi sa portée aux milieux à faibles ressources où le dépistage fœtal fiable est le plus nécessaire.

En novembre 2025, la MBZUAI et GenBio AI ont remporté le Prix de l’Intelligence Artificielle des Émirats arabes unis dans la catégorie Recherche scientifique pour leurs travaux sur un Organisme Numérique piloté par IA (AIDO), une simulation à grande échelle de la biologie humaine, de l’activité des gènes et du comportement des protéines à la fonction cellulaire et aux systèmes d’organes. Les modèles fondamentaux ADN, ARN, Protéine et Cellule du projet peuvent prédire les propriétés des molécules et des cellules, et le General Expression Transformer (GET) peut anticiper le comportement des gènes dans des conditions spécifiques avant même qu’une expérience de laboratoire ne soit menée. L’objectif va bien au-delà du laboratoire : il s’agit d’accélérer, de sécuriser et de réduire le coût de la découverte de médicaments, et, à terme, de bâtir une compréhension fondamentalement différente des causes des maladies.

Ensemble, ces avancées illustrent ce que signifie soutenir la science dans la pratique, et pas seulement en principe. À Abou Dhabi, avec la MBZUAI, cet avenir commence déjà à prendre forme.