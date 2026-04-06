Le président des Émirats arabes unis reçoit le ministre des Affaires étrangères du Koweït

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu Son Excellence Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït.

Au cours de la rencontre, le Ministre koweïtien des Affaires étrangères a transmis à Son Altesse le Président des Émirats arabes unis les salutations de Son Altesse Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir du Koweït, ainsi que ses vœux de sécurité et de prospérité continues pour les Émirats arabes unis.

En retour, Son Altesse a prié son hôte de transmettre ses salutations à Son Altesse l’Émir du Koweït, accompagnées de ses souhaits de croissance et de prospérité accrues pour le Koweït et son peuple sous sa direction.

Son Altesse le Président des Émirats arabes unis et le Ministre koweïtien des Affaires étrangères ont discuté des relations fraternelles entre les Émirats arabes unis et le Koweït, ainsi que des moyens de renforcer davantage la coopération de manière à servir leurs intérêts communs et à bénéficier à leurs peuples.

La réunion a également abordé les développements dans la région et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, dans le contexte des attaques terroristes iraniennes continues visant les Émirats arabes unis, le Koweït et d'autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles. Les deux parties ont discuté des efforts déployés par les Émirats arabes unis et le Koweït pour préserver leur sécurité, leur souveraineté, leur intégrité territoriale et la sécurité de leurs populations.

À l’issue de sa visite, Son Excellence Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah a quitté les Émirats arabes unis, accompagné aux adieux par Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et plusieurs responsables.