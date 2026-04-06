Le ministère de la Défense du Koweït intercepte 62 menaces aériennes en 24 heures

KOWEÏT, 6 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé lundi que les forces armées avaient détecté 14 missiles balistiques, deux missiles de croisière et 46 drones hostiles dans l’espace aérien du pays au cours des dernières 24 heures, tous traités conformément aux procédures établies.

L’annonce a été faite par le porte-parole officiel du ministère, le Colonel d’État-Major Saud AlAtwan, lors du point de presse quotidien sur les derniers développements et événements opérationnels dans le contexte des attaques iraniennes en cours contre le Koweït.

Il a été cité par l’Agence de presse du Koweït (KUNA) indiquant que des débris tombés se sont retrouvés dans une zone résidentielle au nord du pays, causant des blessures humaines, les autorités compétentes ayant réagi conformément aux procédures approuvées.

Le Colonel d’État-Major Saud AlAtwan a ajouté que l’unité de déminage (EOD) du Génie des Forces terrestres a traité 22 signalements, tandis que les équipes de lutte contre l’incendie de l’armée sont intervenues sur trois incidents, le tout selon les protocoles établis.