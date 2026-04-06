L’EPAA découvre quatre nouvelles espèces d’araignées dans les montagnes des Émirats arabes unis

CHARJAH, 6 avril 2026 (WAM) -- Dans une nouvelle avancée scientifique mettant en lumière le leadership de Charjah dans la recherche environnementale et la biodiversité, l’Autorité de l’Environnement et des Aires Protégées de Charjah (EPAA) a annoncé la découverte de quatre espèces d’araignées à travers divers écosystèmes montagneux et de vallées aux Émirats arabes unis.

Cette avancée souligne la richesse des environnements naturels des Émirats arabes unis et ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre l’équilibre écologique délicat qui caractérise la diversité des habitats du pays.

Des écosystèmes riches révèlent de nouvelles découvertes scientifiques

Cette découverte est le fruit des efforts dévoués de l’équipe de recherche du Musée de la Faune à Al Dhaid, dirigée par le Professeur Dr Mostafa Sharaf, Professeur d’Entomologie à l’EPAA, avec la participation des chercheuses Maryam Al Qaydi, Meera Al Tunaiji, Latifa Sultan et Latifa Rashid, et sous la supervision de Mme Khafiya Al Ketbi, directrice du musée.

Deux des nouvelles espèces ont été collectées à Wadi Shees, une troisième à Wadi Al Helo, et la quatrième à Masafi, mettant en évidence la biodiversité exceptionnelle des paysages montagneux et de vallées des Émirats arabes unis, dont beaucoup abritent encore des espèces non découvertes.

Aisha Rashid Deemas, Présidente de l’Autorité de l’Environnement et des Aires Protégées de Charjah (EPAA), a souligné que cette réalisation met en avant l’engagement de l’EPAA à accorder la priorité à la recherche scientifique dans la protection de l’environnement. Elle a déclaré : « Cette découverte scientifique majeure constitue un ajout précieux au corpus croissant de recherches environnementales et sur la biodiversité des Émirats arabes unis. Elle reflète également la profondeur et la richesse des écosystèmes présents à travers Charjah. Documenter des espèces nouvelles pour la science va au-delà de la valeur académique ; cela renforce notre compréhension des systèmes écologiques et soutient l’élaboration de politiques efficaces pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. »

Elle a ajouté : « À l’EPAA, nous restons déterminés à investir dans la recherche scientifique et à renforcer les collaborations internationales, positionnant ainsi davantage Charjah comme un centre régional et mondial d’études environnementales. »

L’une des espèces nouvellement découvertes a été nommée Leptopilos hajarensis (araignée des montagnes Hajar), en référence aux montagnes Hajar, tandis qu’une autre a été baptisée Prodidomus emiratus (araignée des Émirats) en l’honneur des Émirats arabes unis. Les deux autres espèces ont été nommées en fonction de leurs caractéristiques morphologiques distinctes.

De plus, l’équipe de recherche a documenté pour la première fois aux Émirats arabes unis huit genres et quatre espèces d’araignées, soulignant davantage la biodiversité riche et en grande partie inexplorée du pays.

Les résultats ont été publiés dans le volume n° 1276 de la revue scientifique ZooKeys dans le cadre d’une collaboration internationale impliquant des scientifiques des Émirats arabes unis, de Russie, de Finlande, de Hongrie et d’Afrique du Sud, mettant en avant la présence croissante de Charjah et des Émirats arabes unis dans la recherche environnementale et sur la biodiversité à l’échelle mondiale.

L’EPAA a réaffirmé que ces découvertes s’inscrivent dans le cadre d’inventaires de recherche en cours, alors que les montagnes, vallées et déserts des Émirats arabes unis continuent de receler de précieuses richesses scientifiques, soulignant l’importance de la recherche de terrain et de l’exploration continues.