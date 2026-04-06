Bahreïn ordonne la détention de suspects accusés d’espionnage au profit de l’Iran

MANAMA, 6 avril 2026 (AFP) – Le parquet de Bahreïn a ordonné la détention de plusieurs personnes soupçonnées d’espionnage au profit des services de renseignement iraniens et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), ont indiqué les autorités.

Selon le chef du parquet chargé des affaires terroristes, les suspects ont été arrêtés à l’issue d’enquêtes menées par les services de renseignement sur leurs liens présumés avec l’Iran et l’IRGC.

Selon le communiqué, ces individus étaient chargés de surveiller des sites sensibles à Bahreïn et de collecter des informations en vue de futures attaques. Ils auraient également reçu pour instruction de documenter les résultats de ces opérations, notamment en photographiant les dégâts causés par des actes d’agression visant le Royaume.

Le parquet a ouvert une enquête, interrogé les suspects et ordonné leur placement en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations, selon la même source.