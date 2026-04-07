SeaWorld Yas Island Abou Dhabi lance la deuxième édition de l’événement printanier Sea Bloom

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- SeaWorld Yas Island, Abou Dhabi, le plus grand parc à thème marin couvert au monde, célèbre la saison du printemps avec le lancement de la deuxième édition de l’événement « Sea Bloom », qui se déroule jusqu’au 26 avril. L’événement propose aux visiteurs une gamme d’activités inspirées du monde marin, notamment des ateliers d’art sur sable, des défis interactifs captivants et des rencontres avec les personnages emblématiques de SeaWorld Abu Dhabi, offrant ainsi une expérience animée pour toute la famille.

Les visiteurs peuvent rencontrer les personnages vêtus de costumes printaniers dans le royaume « One Ocean », où un nouveau spectacle saisonnier vient enrichir l’ambiance festive. Les visiteurs ont également l’occasion de découvrir l’impact des changements saisonniers sur la vie marine à travers des rencontres interactives conçues pour créer des souvenirs inoubliables.

SeaWorld Yas Island, Abou Dhabi, propose également aux jeunes visiteurs le livret « Sea Bloom », qui les guide dans un parcours éducatif à travers les huit univers immersifs du parc pour découvrir les secrets de la vie marine et collectionner des autocollants thématiques. Les participants qui terminent l’expérience recevront une récompense spéciale. Le livret est disponible au prix de 20 AED, avec des réductions exclusives pour les détenteurs de pass annuel.

En plus des activités interactives, les visiteurs peuvent observer le développement de différentes espèces marines dans tout le parc. En Antarctique, les visiteurs peuvent voir des poussins de manchots nouvellement éclos, tandis que l’océan tropical présente de jeunes oiseaux dans la forêt tropicale. À Rocky Point, les visiteurs peuvent observer un jeune lion de mer, avec des opportunités d’apprendre auprès des éducateurs du parc sur ces espèces.

L’événement « Sea Bloom » se tient tous les jours de 10h00 à 18h00 jusqu’au 26 avril.