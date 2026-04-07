Le Louvre Abou Dhabi lance un appel à propositions pour « Art Here 2026 » et le « Richard Mille Art Prize »

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- Le Louvre Abou Dhabi a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures pour la sixième édition de son initiative phare d’art contemporain, Art Here 2026, ainsi que pour le Prix d’Art Richard Mille.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 31 mai 2026, et les artistes peuvent soumettre leurs propositions via le site internet du Louvre Abou Dhabi.

L’édition 2026 s’étend à l’Inde en plus du CCG, reflétant les liens anciens entre l’Inde et les Émirats arabes unis, fondés sur l’échange, la coexistence et des valeurs humaines partagées.

Les artistes du CCG (ressortissants et résidents) et de l’Inde (ressortissants) sont invités à soumettre des propositions autour du thème Confluences, qui explore comment le monde contemporain est façonné par des histoires, des cultures et des écologies qui se chevauchent, et comment les rencontres peuvent devenir des lieux d’échange, de friction, d’hybridité et de transformation.

Dans le cadre de cette édition, les artistes sont encouragés à développer des propositions pour des œuvres monumentales spécifiques au site, qui interagissent avec les espaces extérieurs sous le dôme emblématique du Louvre Abou Dhabi, en commençant autour de la fontaine damascène et en poursuivant à travers un passage menant vers un bassin peu profond propice à la contemplation et l’installation murale d’art public de Jenny Holzer.

Lancée en 2021, l’initiative Art Here du Louvre Abou Dhabi met en avant les talents locaux et régionaux et met en lumière la scène artistique et culturelle dynamique de la région, tout en continuant d’étendre sa portée à travers différentes géographies, créant un espace pour des interactions interculturelles et des récits de créativité humaine qui transcendent les cultures et civilisations individuelles.

Cette philosophie sous-tend Confluences, qui réfléchit à l’idée que, comme la mer, la culture n’est ni statique ni singulière, mais stratifiée et en constante évolution à travers le mouvement, la rencontre et le retour.

Elle aborde les notions de migration, de séparation, de désir et de perte, tout en évoquant également l’acceptation, la résilience et la régénération, soulignant que l’intersection de langues, de cuisines, de musiques et de pratiques communautaires diverses offre certaines des expériences partagées les plus riches.

Un jury prestigieux évaluera les candidatures et sélectionnera les œuvres présélectionnées qui seront commandées pour l’exposition Art Here 2026, dont l’ouverture est prévue en novembre 2026.

Le Prix d’Art Richard Mille 2026 récompensera ensuite l’un des artistes sélectionnés avec un grand prix de 60 000 dollars américains. Ce prix vise à soutenir et à mettre en valeur les artistes contemporains, conformément à la mission du musée de connecter les cultures et de mettre en lumière les talents régionaux. Le lauréat du Prix d’Art Richard Mille sera annoncé en décembre 2026.