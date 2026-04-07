L’Université Sorbonne Abou Dhabi lance un concours sur l’avenir de l’IA dans l’éducation

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- L’Université Sorbonne Abou Dhabi (SUAD) a lancé un concours national de courts-métrages invitant les étudiants de tout le pays à imaginer comment l’intelligence artificielle (IA) pourrait façonner l’université, ses étudiants et la société au sens large au cours des 20 prochaines années.

Intitulée « 20 ans, 20 visions : Imaginer les 20 prochaines années de la SUAD avec l’IA », cette initiative constitue un élément clé de l’Année de l’IA 2026 de l’université et des célébrations à venir de son 20e anniversaire.

Ouvert aux lycéens des classes de 10e à 12e ainsi qu’aux étudiants de premier cycle universitaire issus de divers domaines, le concours invite les participants à réaliser un film original de trois minutes explorant le parcours de l’Université Sorbonne Abou Dhabi, son impact et son avenir dans l’IA et l’innovation.

Les étudiants sont encouragés à imaginer comment l’IA pourrait transformer l’expérience universitaire, des nouvelles méthodes d’apprentissage et de recherche aux carrières et communautés façonnées par la prochaine génération de diplômés.

L’initiative s’inscrit également dans la vision nationale des Émirats arabes unis et la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle 2031, qui vise à positionner le pays comme un leader mondial de l’IA tout en faisant progresser l’innovation et les industries fondées sur la connaissance.

La Professeure Nathalie Martial-Braz, Chancelière de la SUAD, a déclaré : « Dans le cadre de notre Année de l’IA 2026, l’Université Sorbonne Abou Dhabi renforce l’intégration de l’IA dans l’éducation, la recherche et les disciplines créatives. Le concours ‘20 ans, 20 visions’ invite les étudiants à réfléchir à l’évolution de l’université et à son avenir dans un monde guidé par l’IA, tout en abordant les dimensions éthiques, culturelles et sociétales des nouvelles technologies. »

Elle a ajouté que l’initiative renforce également le rôle de l’université dans le soutien à la vision des Émirats arabes unis pour un avenir innovant et fondé sur la connaissance, tout en reflétant l’engagement continu de l’université à permettre aux étudiants de développer des compétences essentielles de manière significative et créative.

Le Docteur Xavier Fresquet, Directeur du Centre Sorbonne pour l’Intelligence Artificielle, a indiqué que le centre s’engage à faire progresser la recherche et l’éducation en IA dans toutes les disciplines et à renforcer la collaboration entre les étudiants, les équipes académiques et les partenaires industriels. Il a également encouragé les étudiants, à travers le concours, à présenter leurs visions pour l’avenir.