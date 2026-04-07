La Ministre du Changement climatique et de l'environnement présente l’édition 2026 de la Conférence Agriculture, centrée sur l’innovation et la sécurité alimentaire

DUBAÏ, 7 avril 2026 (WAM) – Son Excellence la Dre Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministre du Changement climatique et de l’Environnement, a dévoilé le programme de la deuxième édition de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026. L’événement se tiendra sous le patronage de Son Altesse le Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, au Centre ADNEC d’Al Ain du 22 au 26 avril.

Cette annonce a été faite lors de la conférence de presse officielle, à laquelle ont assisté des responsables du Ministère du Changement climatique et de l’Environnement, des partenaires de l’événement et des médias. Elle a été organisée aujourd’hui au siège des Créateurs dans les Emirates Towers à Dubaï.

S’adressant aux médias, la Dre Al Dahak a affirmé que cette nouvelle édition, lancée sous le slogan « une plateforme agricole émiratie globale, vers une communauté durable et une innovation mondiale », elle constitue une plateforme nationale stratégique de développement qui façonne l’avenir de la sécurité alimentaire des Émirats arabes unis.

Elle a expliqué que l’événement vise à soutenir la production locale, à exploiter les technologies avancées et à renforcer les partenariats internationaux et communautaires. Cette approche répond directement aux défis climatiques ainsi qu’à l’évolution rapide du paysage géopolitique mondial.

La Dre Al Dahak a ajouté : « La région fait face à d’immenses défis, car les bouleversements géopolitiques et les enjeux climatiques s’entremêlent à des perturbations inédites des chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces variables complexes exigent de notre part la plus grande préparation et la plus grande innovation. Dans ce contexte, nous réalisons plus que jamais que se concentrer sur la production locale n'est pas une simple réaction aux crises. »

« Il s’agit au contraire, il s'agit d'un choix stratégique et proactif, fait par les Émirats arabes unis dès leur création, reflétant directement la vision prospective de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Le Président des Émirats arabes unis a placé la sécurité alimentaire et la production alimentaire locale au cœur de notre sécurité nationale, convaincu que la production alimentaire durable est le pilier fondamental de la stabilité et de la prospérité des générations futures. »

La Dre Al Dahak a affirmé que l’événement représente la concrétisation durable de cette vision, expliquant : « La Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats reflète la volonté claire de la nation de développer l’agriculture locale et le rôle clé que jouent les agriculteurs émiratis dans la réalisation de cet objectif. Nous passons aujourd’hui du concept de soutien à l’agriculture en tant que secteur isolé à la construction d’un système économique agricole intégré reliant l’agriculteur et l’éleveur au secteur des industries alimentaires avancées. »

« Le système alimentaire intégré déploie les technologies les plus récentes pour maximiser la production et créer une pour renforcer le secteur. »

Elle a poursuivi : « Nous avançons avec une intention claire, visant à faire de cette exposition un tremplin pour le leadership du secteur et un moteur clé de la diversification économique nationale. Notre message aujourd’hui est clair : nous allons au-delà de la sécurité des approvisionnements alimentaires, nous cultivons activement notre propre nourriture. Nous construisons un avenir prospère avec une sécurité alimentaire résiliente et forte face à toutes les variables, et ainsi, offrir au monde un modèle émirati inspirant de transformation des défis en opportunités de développement durable. »

pour mettre cette vision stratégique en pratique, la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026 forge un système national intégré sous un même toit.

L’édition de cette année reflète l’ampleur de la réponse nationale, avec plus de 50 intervenants experts et plus de 40 tables rondes, la participation de plus de 200 agriculteurs émiratis, environ 60 entreprises du secteur privé et 40 startups, ainsi que plus de 20 entités gouvernementales, environ 2 000 élèves et étudiants universitaires, et trois universités nationales.

pour garantir l’impact global et couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, l’expérience de l’exposition a été conçue autour de plusieurs axes stratégiques intégrés, à savoir le parcours des agriculteurs, le parcours éducatif, le parcours communautaire et le parcours des affaires et des jeunes entrepreneurs

Cette année, l’événement agit comme une plateforme nationale d’envergure, réunissant l’ensemble du secteur alimentaire et agricole. Il soutient les agriculteurs, les éleveurs et les spécialistes de l’aquaculture. Il renforce aussi le rôle du secteur privé et favorise les industries alimentaires.

Il encourage les femmes et les jeunes à devenir des leaders de l’innovation et implique la communauté comme partenaire actif du parcours de développement, le tout visant à favoriser une véritable transformation agricole et à établir un avenir alimentaire sûr et durable pour les Émirats arabes unis.

L’événement poursuit quatre objectifs stratégiques pour un impact global. Le premier vise à élever la qualité de la participation des agriculteurs. Le deuxième cherche à enrichir l’expérience des visiteurs, transformant l’exposition en un événement attractif grâce à des activités interactives telles que des concours culinaires « de la ferme à la table » et la présentation du « parcours du produit local ».

Le troisième se concentre sur l’autonomisation de l’éducation agricole pour bâtir une nouvelle génération consciente et innovante. Enfin, l’événement s’efforce de renforcer l’entrepreneuriat agricole, créant un environnement stimulant pour les jeunes innovateurs à travers des expositions de projets et des concours étudiants universitaires nationaux.

La Dre Al Dahak a expliqué que l’autonomisation locale commence au Centre National de l’Agriculture, déclarant : « le Centre National de l’Agriculture, lancé l’an dernier en tant qu’ambition stratégique, est aujourd’hui un moteur clé de cet événement. Son pavillon d’exposition fonctionne comme une véritable ‘salle d’opérations’, facilitant la signature de protocoles d’accord et la création de partenariats stratégiques. Ces efforts visent à fournir un soutien technique et financier direct, renforçant considérablement l’efficacité de nos agriculteurs. »

Elle a évoqué le « Parcours des Agriculteurs » comme l’un des piliers majeurs de l’exposition, ajoutant : « Le véritable empowerment se manifeste clairement dans le Marché des Agriculteurs, l’espace le plus important pour soutenir les producteurs et les connecter directement aux marchés. Nous allons au-delà du simple soutien à l’agriculture comme production primaire. »

« Nous relions activement les agriculteurs aux grandes entreprises nationales de l’industrie alimentaire, garantissant une valeur ajoutée à nos produits locaux et la durabilité des chaînes d’approvisionnement. Pour souligner cet engagement, nous avons dédié un espace spécial au rôle de leader des agricultrices émiraties, intégré les enfants comme jeunes producteurs et réservé des espaces de choix aux apiculteurs et au commerce des dattes. »

Dans une annonce importante, la Ministre du Changement climatique et de l’Environnement a révélé une nouveauté majeure pour cette édition : l’extension de l’exposition avec un espace extérieur dédié.

« La sécurité alimentaire n’est pas complète sans notre cheptel. À cet effet, l’exposition comprend désormais un grand espace extérieur, la entièrement dédiée aux éleveurs et à l’aquaculture (éleveurs de poissons) Cette zone accueillera des ventes aux enchères en direct, apportant un soutien puissant à un secteur essentiel à notre patrimoine et à notre économie nationale », a-t-elle déclaré.

La Dre Al Dahak a affirmé que ces efforts scientifiques et économiques d’envergure seraient incomplets sans être ancrés dans la conscience communautaire. Ce principe se concrétise à travers le « Parcours Communautaire » et son pavillon, le plus grand espace de l’exposition.

La Dre Al Dahak a précisé : « Nous avons dédié ce pavillon pour adresser un message à chaque famille et résident émirati, inspiré par l’héritage du défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui nous a inculqué l’amour de la terre et enseigné que la prospérité nationale commence par la culture et le soin. »

« À travers des événements interactifs et des ateliers éducatifs, en reliant les consommateurs à nos produits locaux. Cette approche réaffirme que l’agriculture aux Émirats arabes unis est plus qu’une activité économique ; c’est une identité nationale, un patrimoine authentique et un mode de vie que nous héritons et développons collectivement. »

La ministre a souligné le rôle de l’événement comme plateforme nationale de réflexion pour l’élaboration de politiques et la croissance intellectuelle. Elle a noté que le programme de connaissances de la conférence a été stratégiquement conçu pour tracer une feuille de route claire pour le secteur agricole.

Elle a expliqué : « La première journée est consacrée au cœur de l’agriculture moderne, en explorant les données et l’intelligence artificielle. Le deuxième jour, les discussions porteront sur les industries alimentaires et la création de valeur, parallèlement au Deuxième Forum de Vulgarisation Agricole, conçu pour transmettre les pratiques scientifiques de pointe directement aux agriculteurs, menant au troisième jour, axé sur le cœur de notre société : la famille et la femme agricultrice., suivi du quatrième jour, dédié à l’Université des Émirats arabes unis (UAEU). L’université accueillera une série de sessions et de discussions interactives. »

La Dre Al Dahak a souligné : « Conscients que les politiques et les résultats de la recherche scientifique restent lettre morte s’ils n’atteignent pas le marché, nous avons conçu le ‘Parcours des Affaires et des Jeunes Entrepreneurs’ comme une plateforme commerciale et un espace dynamique où startups et entrepreneurs peuvent présenter leurs derniers produits et innovations. »

« Nous n’offrons pas seulement un espace d’exposition ; nous proposons un environnement fertile et de véritables opportunités d’incubation pour la création de partenariats stratégiques. L’événement sera également le théâtre de la signature d’accords locaux, transformant des idées innovantes en projets économiques réussis qui soutiennent notre marché local. »

Elle a ajouté : « Les jeunes entrepreneurs joueront un rôle majeur dans cette direction. Nous soutenons fortement les startups afin d’établir un secteur agricole fondé sur la technologie et l’innovation pour l’avenir, et cet événement sera un tremplin significatif en ce sens. la dynamique menée par la jeunesse se poursuivra. Après le lancement du Conseil de la Jeunesse des Émirats pour l’Agriculture l’an dernier, le Conseil revient en tant que moteur actif, insufflant un esprit entrepreneurial et offrant un environnement propice à la transformation des aspirations des jeunes en investissements concrets à travers diverses activités et événements. »

Animé par la conviction du Ministère du Changement climatique et de l’Environnement que l’avenir de la sécurité alimentaire commence en classe, l’événement instaure le « Parcours Éducatif » comme une vaste plateforme interactive. Il réunit des élèves du primaire et du secondaire, ainsi que des étudiants et enseignants de trois grandes universités nationales.

La Dre Al Dahak a déclaré : « Je crois que l’agriculture moderne se forge aujourd’hui dans les laboratoires et les centres de recherche scientifique. Notre véritable investissement ne réside pas seulement dans l’importation des dernières technologies mondiales, mais repose fondamentalement sur la préparation d’une génération émiratie armée de science et capable d’innover ses propres solutions durables pour résister aux défis environnementaux et climatiques. »

Elle a expliqué que l’exposition accorde la priorité aux étudiants et aux efforts de recherche au sein du « Coin Communautaire », mettant en avant les dernières innovations agricoles. L’événement accueillera également le « Hackathon de l’Innovation Agricole », où étudiants et jeunes esprits rivaliseront pour trouver des solutions techniques pratiques.

Elle a également salué le programme Mustadeem, une initiative stratégique du Ministère visant à former et qualifier les étudiants en agriculture. Le programme a été lancé en coopération avec le Centre International pour l’Agriculture Biosaline (ICBA) et Silal. Elle a ajouté que les recherches, projets appliqués et résultats pratiques des étudiants Mustadeem seront exposés dans le Coin Communautaire tout au long de l’exposition.

Au niveau international, elle a souligné que l’exposition bénéficie d’un partenariat stratégique et d’une forte présence de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en tant que partenaire international de l’événement.

La Ministre Al Dahak a également révélé une expérience virtuelle technologique impressionnante pour les visiteurs. Cette expérience leur permet d’explorer les efforts de l’Alliance des Mangroves pour le Climat. Elle a expliqué que cette initiative transmet le message que les innovations environnementales des Émirats arabes unis dépassent leurs frontières nationales, exportant activement des solutions et protégeant les écosystèmes mondiaux.

La Dre Al Dahak a salué le rôle des partenaires et sponsors dans la réalisation des objectifs de cet événement national, soulignant que la synergie entre les différents secteurs est le moteur principal de la transformation agricole souhaitée. La deuxième édition de l’exposition bénéficie du soutien d’un groupe d’élite de partenaires et sponsors, dont Silal en tant que sponsor Platine ; Al Barakha Dates Factory en tant que sponsor Or ; Elite Agro UAE, LuLu Hypermarket, Agthia Group, Emirates Council for Balanced Development et Al Ain Farms en tant que sponsors Argent, et Emirates Bio Farm en tant que sponsor Bronze.

Parmi les partenaires stratégiques figurent le Centre national de l’agriculture (partenaire organisateur), l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (ADAFSA), et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les dimensions académiques, de connaissance et médiatiques sont renforcées par des collaborations avec l’Université des Émirats arabes unis en tant que partenaire académique, le Centre « TRENDS » en tant que partenaire de connaissance, le Réseau Média d’Abou Dhabi en tant que partenaire média, et la plateforme « Dawahi Al Ain » en tant que partenaire Jeune Média.

La ministre a conclu son discours en remerciant les partenaires de l’événement, y compris les entités gouvernementales, les institutions académiques, le secteur privé, les PME et les sponsors officiels. Elle a souligné que le succès de l’événement découle directement des efforts d’une équipe unie des Émirats arabes unis. Elle a également lancé une invitation ouverte aux professionnels des médias, investisseurs, agriculteurs, familles émiraties et résidents à assister à la conférence et à l’exposition. Elle les a encouragés à visiter l’événement au Centre ADNEC d’Al Ain en avril, les invitant à devenir des acteurs de la transformation du paysage agricole des Émirats arabes unis.

Le Ministère du Changement climatique et de l’Environnement invite tous les membres de la communauté intéressés, les médias et les partenaires à s’inscrire et à participer à cet événement national majeur via le lien suivant : https://emiratesagriculture.ae/visitor-registration.

Le programme, les événements et les ateliers de l’événement sont également accessibles via le lien suivant : https://emiratesagriculture.ae/