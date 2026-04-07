Le président des Émirats arabes unis et la Première ministre japonaise examinent le partenariat stratégique global et les évolutions régionales

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Sanae Takaichi, la Première ministre du Japon, au cours duquel ils ont discuté des développements dans la région et de leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, ainsi que de leur impact sérieux sur la sécurité maritime, l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

Les deux parties ont également abordé la poursuite des attaques terroristes iraniennes visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, soulignant qu'elles constituent une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Son Excellence Takaichi a condamné ces attaques et a affirmé la solidarité du Japon avec les Émirats arabes unis concernant toutes les mesures prises pour se défendre, préserver leur souveraineté et assurer la sécurité de leur population.

Les deux parties ont passé en revue la coopération entre les Émirats arabes unis et le Japon, en particulier dans les domaines économique et du développement, notant les progrès réalisés dans le cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays. Elles ont également salué la conclusion réussie des négociations sur un Accord de partenariat économique global, qui devrait renforcer les flux commerciaux et d'investissement tout en élargissant la coopération bilatérale.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les efforts visant à atteindre les objectifs de ce partenariat d'une manière qui soutienne leurs intérêts mutuels et profite à leurs peuples.