Le secrétaire général du CCG examine les développements régionaux avec la ministre des Affaires étrangères de l’Autriche

RIYAD, 7 avril 2026 (WAM) -- Jassim Mohammed Al-Budaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a reçu la Ministre des Affaires étrangères de la République d’Autriche, Beate Meinl-Reisinger, au siège du Secrétariat général du CCG à Riyad.

Au cours de la réunion, ils ont abordé plusieurs sujets clés, notamment les agressions iraniennes visant les États du CCG, les répercussions de l’escalade dangereuse actuellement observée dans la région, et ont échangé leurs points de vue sur les développements régionaux et internationaux.

La ministre autrichienne des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays aux États du CCG face à ces attaques, soulignant la nécessité d’intensifier les efforts internationaux pour mettre fin à ces agressions et protéger la sécurité et la stabilité de la région.