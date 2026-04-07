Les ministres des Affaires étrangères du Qatar et de Chypre examinent les développements de l’escalade militaire dans la région et ses graves répercussions

DOHA, 7 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, a rencontré mardi Son Excellence Dr. Constantinos Kombos, Ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre, actuellement en visite dans le pays.

Selon l'Agence de presse du Qatar (QNA), ils ont discuté des développements de l'escalade militaire dans la région et de ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, ainsi que de ses effets économiques sur divers pays à travers le monde. Ils ont également souligné l'importance de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et examiné les moyens de résoudre tous les différends par des moyens pacifiques.

Le Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du Qatar a insisté sur la nécessité de mettre fin aux attaques iraniennes injustifiées contre le Qatar et les pays de la région, avertissant, dans ce contexte, des conséquences du ciblage irresponsable des infrastructures vitales, en particulier celles liées à l'eau, à l'alimentation et à l'énergie.

Il a en outre souligné la nécessité de renforcer la coordination et d'intensifier les efforts conjoints, de revenir à la table des négociations et de privilégier la raison et la sagesse, de manière à garantir la sécurité énergétique mondiale, la liberté de navigation et la sécurité environnementale, tout en préservant la stabilité de la région.