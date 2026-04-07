Le ministère de la Défense du Koweït neutralise 17 drones hostiles sans pertes humaines

KOWEÏT, 7 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé mardi que les forces armées avaient détecté 17 drones hostiles dans l’espace aérien du pays au cours des dernières 24 heures, confirmant que tous ont été traités conformément aux procédures établies, sans causer de dommages matériels ni de pertes humaines, a rapporté l’Agence de presse koweïtienne (KUNA).

La déclaration a été faite par le porte-parole officiel du ministère, le Colonel d’état-major Saud Al-Atwan, lors du point de presse quotidien sur les derniers développements et événements opérationnels dans le contexte des attaques iraniennes en cours contre l’État du Koweït.

L’unité de déminage (EOD) du Génie des Forces terrestres a traité 15 signalements au cours de la même période, conformément aux procédures approuvées, a-t-il ajouté.