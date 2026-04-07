Le secrétaire général du CCG : l’escalade des défis constitue un véritable test de la capacité du CCG à préserver ses acquis

RIYAD, 7 avril 2026 (WAM) -- Jasem Albudaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a déclaré que les défis croissants auxquels sont confrontés les pays du CCG ne sont plus une circonstance passagère, mais constituent plutôt une véritable épreuve de la capacité du CCG à protéger ses acquis et à garantir l'efficacité et la stabilité continues de ses secteurs vitaux.

Cette déclaration a été faite lors de l'allocution du Secrétaire général du CCG à la réunion extraordinaire du Comité des ministres du Tourisme du CCG, tenue aujourd'hui par visioconférence, sous la présidence de Son Excellence Fatima Al Sairafi, Ministre du Tourisme du Bahreïn et présidente de la session en cours, avec la participation des ministres du Tourisme des pays du CCG.

Au début de la réunion, le Secrétaire général du CCG a indiqué que cette réunion extraordinaire se tient à un moment critique, alors que les pays du CCG sont la cible d'une agression iranienne flagrante, soulignant que « cette escalade exige que nous passions tous d'une coordination traditionnelle à un niveau supérieur d'intégration pratique et de réponse proactive, étant donné que le secteur du tourisme dans les pays du CCG constitue un pilier fondamental pour atteindre la durabilité économique ».

Jasem Albudaiwi a ajouté : « Les pays du CCG ont réussi à s'imposer comme des destinations touristiques mondiales, faisant de ce secteur l'un des plus dynamiques et des plus importants contributeurs à la diversification de leurs économies. Les développements que nous observons aujourd'hui ont jeté une ombre sur le secteur vital du tourisme, affectant les habitudes de voyage, le rythme de l'activité touristique et la stabilité des marchés connexes. »

« Cela nous oblige à renforcer la coordination et l'intégration, et à intensifier les efforts conjoints pour assurer la croissance durable de ce secteur, préserver ses acquis et renforcer sa capacité à faire face aux défis futurs », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a présenté lors de son intervention quelques statistiques du Centre statistique du Golfe pour 2024, montrant que les pays du CCG ont accueilli plus de 72 millions de touristes, générant des revenus de près de 120 milliards de dollars.

Il a également déclaré : « Cependant, compte tenu de l'escalade militaire dans la région, une baisse du nombre de touristes est attendue, comprise entre 8 et 19 millions, avec des pertes potentielles de revenus touristiques allant de 13 à 32 milliards de dollars. »

Le Secrétaire général du CCG a également souligné que l'expérience a prouvé que les pays du CCG sont capables de surmonter toutes les crises et défis avec efficacité et efficience, en s'appuyant sur leurs liens étroits et une intégration effective dans tous les domaines.

Il a insisté sur le fait que cette approche a contribué à renforcer la capacité des pays du CCG à contenir les défis, à maintenir leur stabilité et à assurer la continuité efficace et efficiente de tous les secteurs vitaux, reflétant la force et l'efficacité de l'action commune du Golfe dans diverses circonstances.

Jasem Albudaiwi a ajouté que la réunion du Comité des ministres du Tourisme du CCG reflète une compréhension profonde de la nature de ces défis, à travers la discussion de la situation actuelle et l'anticipation de ses dimensions et de son impact sur le secteur du tourisme.

Il a noté que cette approche implique également de travailler collectivement à développer les meilleures façons de relever ces défis, à court ou à long terme, afin d'assurer la reprise de la dynamique touristique et d'en renforcer la durabilité.

Il a souligné l'importance d'unifier les messages médiatiques et d'adopter des initiatives conjointes qui restaurent la confiance dans les marchés touristiques, réaffirmant que la région du CCG demeure une destination sûre et attrayante.