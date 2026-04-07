Borouge Plc approuve un dividende final de 1,32 milliard USD pour 2025 après fusion majeure

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- Borouge Plc confirme l'approbation par les actionnaires lors de son Assemblée Générale du 7 avril d'un dividende final 2025 de 1,32 milliard de dollars, reflétant la solide performance opérationnelle de la société et des ventes record.

Le paiement final du dividende approuvé par les actionnaires pour 2025 s'élève à 658 millions de dollars (8,1 fils par action), portant le dividende total de 2025 à environ 1,32 milliard de dollars (16,2 fils par action).

Le dividende sera versé aux alentours du 7 mai 2026 à tous les actionnaires inscrits au registre à la date du 17 avril 2026. Avec ce dividende, Borouge Plc aura distribué 4,89 milliards de dollars de dividendes depuis son introduction en bourse, l’un des niveaux de distribution les plus élevés sur l’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) durant cette période.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées, Directeur Général et PDG du Groupe ADNOC, Président Exécutif de XRG et Président de Borouge Plc, a déclaré : « Faisant preuve d’une forte résilience face au marché, Borouge Plc continue de diriger le secteur en tant que société de polyoléfines la plus rentable au monde, soutenue par sa solide position financière. Forts de cette dynamique, la société poursuit sa trajectoire de croissance transformative à travers Borouge International. Nous évoluons vers une puissance mondiale des polyoléfines, alliant leadership technologique, efficacité des coûts et expansion à grande échelle en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe. Ensemble, ces atouts nous rendront plus forts, plus résilients et mieux positionnés pour naviguer à travers les cycles du marché tout en offrant une valeur durable à nos actionnaires. »

Le 31 mars 2026, XRG et OMV ont finalisé avec succès la fusion de Borouge Plc et Borealis GmbH (Borealis) au sein de Borouge Group International AG (Borouge International), ainsi que l’acquisition de NOVA Chemicals Corporation (NOVA), créant ainsi la première société mondiale pure-play de polyoléfines.

Hazeem Sultan Al Suwaidi, Directeur Général de Borouge, a déclaré : « Borouge Plc a réalisé une performance solide et résiliente en 2025, réaffirmant la robustesse de notre modèle opérationnel dans un marché mondial des polyoléfines dynamique. Nous avons renforcé notre position de leader en matière de coûts et notre capacité à assurer une performance constante tout au long du cycle. Alors que nous entamons une nouvelle phase passionnante de croissance sous Borouge International, nous restons concentrés sur la création de valeur pour nos actionnaires grâce à des produits différenciés à forte marge et au maintien de primes de prix élevées sur l’ensemble de notre portefeuille. »

Le calendrier de l’offre publique d’achat proposée, qui convertirait les actions Borouge Plc en actions Borouge International, devrait coïncider avec la future levée de fonds propres de la nouvelle société, afin de maximiser la valeur pour tous les actionnaires. L’offre publique d’achat devrait avoir lieu en 2027, sous réserve des conditions de marché et de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers des Émirats arabes unis. D’ici là, Borouge International restera une société privée et Borouge Plc continuera d’être cotée à l’ADX. Les actionnaires de Borouge Plc continueront de bénéficier du dividende annuel prévu de 16,2 fils par action, qui sera maintenu par Borouge International après la finalisation de l’offre publique d’achat proposée.

Dans le cadre d’un nouvel accord avec ADNOC et OMV (« l’Accord »), Borouge Plc s’est vu accorder le contrôle opérationnel et les droits de commercialisation pour le méga-projet Borouge 4. L’Accord devrait générer un bénéfice net cumulé de 400 millions de dollars sur les trois prochaines années, représentant environ 10 % d’augmentation annuelle des bénéfices pour Borouge Plc après la montée en puissance complète.

Borouge Plc confirme qu’elle surveille de près la situation actuelle et travaille en coordination avec les autorités compétentes des Émirats arabes unis pour protéger ses employés, ses installations et ses opérations. À la suite d’un incident survenu le 5 avril, l’activité de production dans les zones concernées de l’installation de Borouge à Ruwais a été temporairement suspendue pendant l’évaluation des dommages et les réparations.

Au premier trimestre 2026, Borouge a atteint des taux d’utilisation élevés et a pu vendre une part significative de sa production durant le mois de mars via des itinéraires alternatifs, avec des stocks supplémentaires placés en entrepôt en vue de l’expédition. Une pénurie mondiale de polyoléfines entraîne une forte reprise des prix en mars, qui s’est poursuivie en avril. Borouge conserve une résilience financière significative pour faire face à des perturbations opérationnelles à court terme grâce à une forte génération de trésorerie et à une liquidité disponible importante.