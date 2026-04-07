Les Émirats arabes unis regrettent l’inaction de l’ONU face aux menaces sur Hormuz

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis expriment leur profond regret que le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) n’ait pas réussi aujourd’hui à approuver un cadre clair pour la coopération internationale visant à mettre fin aux attaques illégales de l’Iran et aux menaces pesant sur l’économie mondiale, en adoptant un projet de résolution exigeant la cessation immédiate de toutes les attaques contre les navires et des tentatives d’entraver la liberté de navigation dans le détroit d’Hormuz.

« Le détroit d’Hormuz doit rester ouvert à tous, et la liberté de navigation doit être préservée. Aucun pays ne devrait avoir le pouvoir de fermer les artères du commerce mondial et de pousser le monde au bord d’une calamité économique », ont déclaré les Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont souligné que l’inaction du Conseil de sécurité ne diminue en rien l’urgence de cette crise ni la détermination des Émirats arabes unis. Ils ont ajouté : « Nous remercions le Bahreïn pour son leadership au sein du Conseil de sécurité et pour ses efforts diplomatiques. Nous continuerons à promouvoir les efforts internationaux visant à rétablir la situation dans le détroit d’Hormuz et à travailler avec nos partenaires pour faire avancer une action coordonnée afin de sécuriser la navigation et de rétablir le flux du commerce mondial. »