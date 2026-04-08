L’Institution nationale des droits de l’homme surveille l’impact des attaques iraniennes aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- Une délégation de l’Institution Nationale des Droits de l’Homme (INDH), dirigée par le Dr Salem Al Neyadi, Président de l’Institution, a effectué des visites de terrain sur plusieurs sites à travers les Émirats arabes unis afin de surveiller l’impact des attaques iraniennes, qui constituent une violation directe d’un ensemble de droits fondamentaux garantis par le droit international des droits de l’homme.

Les visites ont concerné des installations vitales, des établissements de santé et des zones résidentielles, dans le cadre du rôle de l’Institution dans la promotion et la protection des droits de l’homme.

Au cours de ces visites, la délégation a examiné les efforts déployés pour fournir des services essentiels aux personnes affectées, ainsi que les mesures visant à garantir la sécurité de la communauté et à renforcer la réponse, conformément aux normes pertinentes en matière de droits de l’homme, assurant la protection des droits fondamentaux et la préservation de la dignité humaine.

Ces visites s’inscrivent dans l’engagement de l’Institution à exercer son mandat de surveillance de la situation des droits de l’homme et à renforcer leur protection à travers les Émirats arabes unis.